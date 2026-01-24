Iberdrola abre un nuevo punto de atención al cliente en Antequera para mejorar el asesoramiento energético

Iberdrola ha reforzado su atención presencial en el municipio de Antequera con la puesta en marcha de un nuevo punto de asistencia al cliente, un espacio destinado a «mejorar el servicio y el asesoramiento energético a los ciudadanos de la comarca».

Así lo informó la compañía, que indicó que el nuevo punto de atención, ubicado en calle Calzada, 23, junto al mercado de abastos, contó con la visita del alcalde de Antequera, Manuel Barón.

La oficina, que estará abierta de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, está gestionada por kW, socio colaborador de Iberdrola, «que pone a disposición de los clientes un equipo especializado para ofrecer un servicio cercano y personalizado, facilitando el acompañamiento en todas las gestiones energéticas». Desde este nuevo punto de atención, los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como información sobre los nuevos servicios energéticos de la compañía.

Asimismo, se ofrece asesoramiento en autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, además de soluciones digitales como el Asistente Smart, que permite controlar el consumo y fomentar el ahorro energético.

El espacio permite también realizar todas las gestiones habituales relacionadas con los suministros, como altas, bajas o cambios de titularidad, facilitando los trámites y mejorando la experiencia de los clientes.