De deportista paralímpico a repartir ilusión con la ONCE

David Jiménez ha pasado de ser un vecino recién llegado a un rostro reconocido y querido por todos en la comarca de Antequera. Fácilmente distinguible con su chaleco verde de la ONCE, siempre a juego con su simpatía, se le puede encontrar en zonas como el Polígono Industrial o Parquesol, donde el pasado 5 de enero repartió un total de 210.000 euros en premios. Y es que no había cumplido ni tres meses en su nuevo puesto de trabajo cuando vendió seis cupones premiados con 35.000 euros cada uno. «Fue una gran alegría, parecía que me había tocado a mí. Llorando, chillando, dando botes. Estoy encantado de haberlo dado a personas que en la noche de Reyes sería una gran ilusión para ellas», rememora. Todo un sueño que cumplió antes de lo previsto y una inmensa alegría que nunca llegó a imaginar que experimentaría después de dar un cambio radical a su vida.

David Jiménez sufre parálisis cerebral desde los 6 meses de nacimiento a causa de una meningitis. Sin embargo, esto no le impide desarrollar con normalidad su vida, pues es totalmente autosuficiente. Antes de ser vendedor de la ONCE, este vecino natural de Málaga, pero que ahora vive en Fuente de Piedra, dedicó parte de su vida al deporte de élite. En concreto, fue deportista paralímpico de fútbol 7, llegando a participar en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y en los Juegos Olímpicos de Sidney en el año 2000.

Comenzó su trayectoria deportiva profesional allá por finales del 94. «En un principio yo practicaba atletismo y en un campeonato de España que coincidió con el de fútbol, mi entrenador me recomendó al seleccionador para ver si valía o no», rememora. Desde 1995 hasta el 2007, Jiménez estuvo jugando con la selección española con la que consiguió ser medalla de bronce en Atlanta y diploma paralímpico en Sidney. En esta etapa, su rutina de entrenamientos era bastante dura, «como la de un deportista normal, pero adaptada a mi discapacidad». Con los años terminó retirándose «porque ya la edad no perdona y las nuevas generaciones venían pisando fuerte», explica. Otro hito destacado en su trayectoria deportiva fue la fundación del club Andaluces Malagueños por la Diversidad y el Deporte Adaptado (AMDDA) para personas con discapacidad en 2016. «Lo creé con unos amigos, pero tuve que dejarlo cuando me partí el peroné en el 2021», cuenta.

Hace poco más de un año decidió dejar su ciudad natal, Málaga, para mudarse a un pequeño pueblo de la comarca de Antequera reconocido por su extenso humedal y sus flamencos. «En Málaga capital vivía en el centro y ya estaba muy masificado. Casi no conocía ni a los propios vecinos del barrio y en Fuente de Piedra vivimos muy tranquilos nos han acogido muy bien y hemos ganado en salud», explica.

Después de haber trabajado en distintos gremios y sectores profesionales, decidió echar el currículum en la ONCE. «Siempre he querido trabajar en algo relacionado con la discapacidad y el deporte, pero no soy buen estudiante y no tengo formación para tal», detalla.

En los últimos meses, David ha ganado popularidad, siendo cada vez más conocido en Antequera y Fuente de Piedra «a base de trabajo y por dar este premio de la ONCE». Aunque a veces anhela su faceta deportiva, ahora asegura amar su trabajo, en el que se sigue viendo en un futuro a largo plazo. «Me he adaptado muy bien, es un trabajo muy dicharachero, me encanta hablar con los clientes, que confíen en mí. Por todo ello, le doy las gracias a la ONCE»,concluye.