Faraján asfaltará un tramo del camino que le une con Jubrique

En los próximos días se realizarán trabajos de asfaltado en el camino rural que conecta los municipios de Faraján y Jubrique, ubicados en el Valle del Genal. El Ayuntamiento de Faraján ha explicado que la actuación se llevará a cabo en el primer tramo del camino, de alrededor de un kilómetro de longitud desde el propio municipio.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 54.000 euros financiado a través del Plan de Asistencia Económica Municipal de la Diputación Provincial de Málaga.

Camino objeto de la actuación. / L.O.

Con el mantenimiento del camino rural Faraján - Jubrique en buenas condiciones se persigue el objetivo de que la circulación de vehículos sea más segura a través de este nexo de comunicación entre los pueblos, facilitando a su vez el acceso a las propiedades y explotaciones agrícolas y ganaderas que existen en la zona.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Faraján se ha indicado que periódicamente se impulsan trabajos de adecuación, limpieza y reparación de este camino para mantenerlo en buen estado.

El actual camino rural entre Faraján y Jubrique / L.O.

Además, se ha recordado que hace unos años el Consistorio llevó a cabo su acondicionamiento integral con el hormigonado, en varias fases, del tramo terrizo de 3,2 kilómetros del Puerto del Colmenar.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural realizó en su día trabajos de reparación del segmento de más de dos kilómetros del camino junto al curso del arroyo, entre el río Genal y el inicio del puerto.