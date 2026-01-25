Obras
Faraján asfaltará un tramo del camino que le une con Jubrique
La actuación se llevará a cabo en el primer kilómetro de la vía rural con un presupuesto de 54.000 euros del Plan de Asistencia de Diputación
En los próximos días se realizarán trabajos de asfaltado en el camino rural que conecta los municipios de Faraján y Jubrique, ubicados en el Valle del Genal. El Ayuntamiento de Faraján ha explicado que la actuación se llevará a cabo en el primer tramo del camino, de alrededor de un kilómetro de longitud desde el propio municipio.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 54.000 euros financiado a través del Plan de Asistencia Económica Municipal de la Diputación Provincial de Málaga.
Con el mantenimiento del camino rural Faraján - Jubrique en buenas condiciones se persigue el objetivo de que la circulación de vehículos sea más segura a través de este nexo de comunicación entre los pueblos, facilitando a su vez el acceso a las propiedades y explotaciones agrícolas y ganaderas que existen en la zona.
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Faraján se ha indicado que periódicamente se impulsan trabajos de adecuación, limpieza y reparación de este camino para mantenerlo en buen estado.
Además, se ha recordado que hace unos años el Consistorio llevó a cabo su acondicionamiento integral con el hormigonado, en varias fases, del tramo terrizo de 3,2 kilómetros del Puerto del Colmenar.
Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural realizó en su día trabajos de reparación del segmento de más de dos kilómetros del camino junto al curso del arroyo, entre el río Genal y el inicio del puerto.
