Fiestas
Algatocín celebrará su tradicional Candelaria el 1 de febrero
La Virgen saldrá del templo para recorrer en procesión las calles del municipio
El uno de febrero el municipio de Algatocín celebrará su tradicional Candelaria, festividad que cuenta con un gran arraigo en la localidad, donde se conmemora desde tiempo inmemorial.
La fiesta contará con una solemne misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde se llevará a cabo la presentación de los niños y niñas nacidos en el municipio durante el pasado año, a los que se les impondrá la medalla de la Candelaria y recibirán la bendición del párroco, que también consagrará las roscas, panes que tradicionalmente han formado parte de esta celebración litúrgica en conmemoración al cercano Día de San Blas.
Una vez finalizada la eucaristía, la Virgen de la Candelaria saldrá del templo para recorrer las calles de Algatocín junto con sus vecinos y las piezas de la Escuela de Música de Algatocín.
