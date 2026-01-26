Asesinato
Alhaurín el Grande amanece de luto por el crimen de una mujer a manos de expareja
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado luto oficial tras el asesinato de Victoria H. a manos de su expareja, un crimen presenciado por sus tres hijos menores de edad
Alhaurín el Grande ha amanecido de luto oficial tras el asesinato este pasado sábado de Victoria H. a manos de su expareja y en presencia de sus tres hijos, con edades comprendidas entre los 7 y 11 años.
El Ayuntamiento ha convocado una concentración ciudadana de duelo en la plaza del consistorio a las 17:00 horas, donde se guardará un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada en este municipio.
El crimen ocurrió sobre las 11:40 horas y la mujer de nacionalidad británica, que estaba en el sistema de VioGén, deja tres hijos huérfanos. El mayor de ellos fue el que alertó a los vecinos para recibir ayuda para su madre, según se desprende de la investigación.
El presunto autor, se entrega
El presunto autor, J. A. R., de nacionalidad española, se entregó horas mas tarde en la prisión de Alhaurín de la Torre, a la que acudió por sus propios medios y reconoció que había apuñalado a la víctima delante de los tres menores.
El caso estaba activo en VioGén, con riesgo bajo y con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.
Los agentes de la Científica intervinieron el arma blanca con la que el autor de los hechos habría asesinado a puñaladas a la mujer y, según la Guardia Civil, el arrestado todavía no ha pasado a disposición judicial y previsiblemente no pasará en el día de hoy.
Asesino confeso
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que el hombre que se entregó confesó ser autor de los hechos, a la vez que ha informado de que previsiblemente va a pasar a disposición judicial este próximo martes.
"Como ustedes saben, se produjo la entrega voluntaria por parte del que ha sido autor confeso, porque él mismo lo ha confesado, en la prisión de Alhaurín", ha dicho Fernández. "Por delante vaya mi condolencia a toda la familia y mi reproche y repugna hacia un nuevo asesinato machista", ha expresado.
Preguntado por su puesta a disposición judicial, ha dicho que a él le han comunicado que esta se producirá "seguramente en el día de mañana --este próximo martes--".
Acabar con esa lacra
El Gobierno andaluz ha condenado el asesinato machista y ha hecho un llamamiento "a la unidad" de todas las administraciones y la ciudadanía contra esta "lacra".
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, se ha pronunciado así después de que se haya confirmado la naturaleza machista del crimen por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
En este caso, la víctima, había interpuesto denuncias previas, pero no había sido usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ni de la red de centros municipales de información a la mujer.
Muertes en 2026
Si se confirma este caso como violencia machista, el número de mujeres asesinadas en 2026 serían ya 5 y 1.347 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.
016
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
