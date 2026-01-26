Alhaurín el Grande guarda silencio en memoria de su vecina Victoria, víctima mortal de violencia machista.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, localidad que ha mantenido una jornada de luto oficial, ha realizado también en esta jornada un acto institucional en memoria de Victoria H., asesinada el pasado sábado 24 de enero en la localidad, víctima de la violencia de género.

Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio en señal de respeto, recuerdo y condena ante este suceso. Desde el Consistorio han señalado que al acto han asistido los tres hijos menores de la víctima, hermana, madre y demás familiares, quienes, tras finalizar el minuto de silencio, han lanzado simbólicamente al cielo varios globos blancos en homenaje a Victoria.

Familiares y allegados

También han estado presente otros familiares y allegados, miembros de la Corporación municipal, responsables del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM Alhaurín el Grande), Policía Local, representantes de la Plataforma Violencia Cero y otros colectivos, y una gran multitud de vecinos y vecinas del municipio, así como medios de comunicación.

"Desde el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande expresamos nuevamente la más firme repulsa y condena ante este terrible acto de violencia, así como transmitir nuestras condolencias, cariño y apoyo a la familia y personas allegadas de Victoria en estos momentos de profundo dolor", han expresado desde el Consistorio.

Tras finalizar el minuto de silencio la tercera teniente de alcalde, Macarena Herrera, ha señalado: "En nombre de la Corporación municipal, quiero expresar nuestro profundo dolor y consternación por este terrible acto de violencia de género ocurrido en nuestra localidad y acompañar a la familia de Victoria en estos momentos tan terribles".

Lacra social

"Condenamos rotundamente cualquier acto de violencia de género. Una lacra social que sin duda debemos erradicar entre todos. Ahora no queda más que acompañar a la familia y a los tres hijos menores en estos momentos tan duros y darles todo nuestro cariño, afecto y apoyo", ha concluido la edil.

Cabe recordar que el asesinato machista de Victoria ha ocurrido este pasado sábado, 24 de enero, en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande cuando, tras varias llamadas al 112 de vecinos alertantes en torno a las 11.40 horas, esta mujer fue hallada ensangrentada, fallecida, en el suelo de una vivienda junto a un cuchillo y con heridas en el cuello.

Su pareja, un hombre de nacionalidad española, fue detenido este mismo día tras entregarse de forma voluntaria en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre, donde admitió ser autor del asesinato.

El Ministerio de Igualdad ha informado de que la víctima, Victoria, una mujer de nacionalidad británica que se encontraba en el sistema VioGén, tenía 33 años y tres hijos menores de edad en común con el presunto agresor, contra quien existían denuncias previas por violencia de género.

Noticias relacionadas

Andalucía contabiliza tres asesinatos por violencia machista en lo que va de 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de esta mujer. El departamento de Ana Redondo ha elevado a cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en España, y a 1.348 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales.