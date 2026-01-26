Alpandeire construirá un parking público a la entrada del municipio

En próximas fechas se iniciará el procedimiento de licitación pública para la adjudicación de las obras de construcción del parking que, en principio, contará con 25-30 plazas para el estacionamiento de vehículos a la entrada de la localidad por la carretera MA-7307, en un terreno de titularidad municipal situado frente al Arroyo de la Fuente.

La nueva infraestructura contará con zonas de aparcamiento a diferentes alturas, teniendo en cuenta el desnivel del terreno, para así aprovechar al máximo la superficie. Según ha explicado María Dolores Bullón, alcaldesa de Alpandeire, en estos momentos se está trabajando con el objetivo de iniciar en breves fechas el proceso de licitación pública del proyecto para su adjudicación, tras lo que se acometerán los trabajos de construcción. Las obras contarán con una inversión de 650.000 euros realizada por parte de la Diputación Provincial de Málaga.

El nuevo parking vendrá a solucionar las dificultades y el espacio limitado del que dispone la localidad para estacionar vehículos debido a la escarpada orografía del terreno sobre el que se asienta el pueblo. Desde el Ayuntamiento de Alpandeire han valorado de manera «muy positiva» la creación de nuevas infraestructuras que permitan al municipio continuar desarrollándose, por lo que se ha agradecido el apoyo de las administraciones supramunicipales.

Esta actuación, que ha sido muy demandada por los vecinos de la localidad, se enmarca dentro de las iniciativas impulsadas para mejorar la accesibilidad y la movilidad en el municipio, especialmente en los puntos de mayor afluencia. La ubicación del nuevo aparcamiento en uno de los accesos principales permitirá facilitar la llegada tanto de vecinos como de visitantes, contribuyendo a una mejor ordenación del tráfico y a un uso más óptimo del espacio urbano disponible.