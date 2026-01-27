Sucesos
Un herido grave tras caer con su vehículo a un río por un puente en Casabermeja
Una persona resultó herida este martes en la A-45, en el término de Casabermeja, después de que su vehículo se saliera de la vía y cayera varios metros hasta un río
Agencias
Un hombre ha resultado herido de gravedad tras salirse de la carretera (la A-45) y caer con su vehículo por un puente por un desnivel varios metros hasta un río en Casabermeja.
El suceso se ha producido sobre las 14.15 horas de este martes, en el kilómetro 124 de la carretera A-45, en el término municipal de Casabermeja, han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y Emergencias 112 Andalucía.
Tras el aviso del accidente, hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de la Guardia Civil y del Consorcio de Bomberos de Colmenar y Antequera, han precisado desde 112.
Así, bomberos del CPB en Colmenar y Antequera han intervenido para extraer a la persona accidentada, tras salirse el vehículo de la vía y caer desde un puente, que es trasladada en helicóptero por los servicios sanitarios.
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- Un libro único rescatado de la basura de Málaga
- El precio del aguacate sube a dos semanas de una nueva Super Bowl
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF, tercero
- El restaurante de Málaga que abrió en plena Guerra Civil para dar de comer a sus vecinos: sirven los mejores callos de toda Andalucía
- La borrasca Joseph trae más lluvia a Málaga: hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- André Rieu contagia en Málaga la pasión por la clásica con sonrisa