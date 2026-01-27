Un herido grave tras caer con su vehículo a un río por un puente en Casabermeja

Un hombre ha resultado herido de gravedad tras salirse de la carretera (la A-45) y caer con su vehículo por un puente por un desnivel varios metros hasta un río en Casabermeja.

El suceso se ha producido sobre las 14.15 horas de este martes, en el kilómetro 124 de la carretera A-45, en el término municipal de Casabermeja, han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y Emergencias 112 Andalucía.

Tras el aviso del accidente, hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de la Guardia Civil y del Consorcio de Bomberos de Colmenar y Antequera, han precisado desde 112.

El herido fue trasladado al hospital en helicóptero / L.O.

Así, bomberos del CPB en Colmenar y Antequera han intervenido para extraer a la persona accidentada, tras salirse el vehículo de la vía y caer desde un puente, que es trasladada en helicóptero por los servicios sanitarios.