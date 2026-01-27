La Zona Básica de Salud de Mollina estrena servicio de salud bucodental

El Área Sanitaria Norte de Málaga está llevando a cabo un importante proceso de modernización en materia de salud bucodental, que, además de la renovación integral de las infraestructuras y equipamiento tecnológico de los gabinetes odontológicos del área, con una inversión de 522.168 euros, incluye la incorporación de una nueva cartera de servicios en Mollina.

Los gabinetes de las zonas de salud de Antequera, Archidona y Campillos han sido reformados y equipados con tecnología de última generación. Asimismo, y por primera vez, la zona de Mollina contará con este servicio en su cartera asistencial, gracias a la construcción de un nuevo gabinete odontológico en el consultorio de Alameda, «lo que supone una mejora significativa en la accesibilidad de la población de estos municipios».

Otro de los hitos más destacados es la incorporación, por primera vez en el área, de tecnología radiológica avanzada en odontología. En este sentido, se han adquirido dos equipos de rayos X intraorales y un ortopantomógrafo 3D, que permitirán diagnósticos más precisos y seguros.