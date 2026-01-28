Antequera activa el Plan de Emergencias Municipal por la crecida del río Guadalhorce

Antequera continúa muy pendiente del temporal que a esta hora de la tarde todavía mantiene a toda la comarca en aviso amarillo por viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Pero el aire no es la única preocupación del Ayuntamiento. Las precipitaciones persistentes de esta semana, incluidas las de este miércoles, están colmando de agua el cauce de los ríos y los arroyos, lo que ha motivado al Consistorio a activar el Plan de Emergencias Municipal en situación operativa 1, fase de emergencia.

Policía Local y Protección Civil están controlando los accesos a zonas rurales, vados inundables y caminos próximos a los ríos, con especial atención al río Guadalhorce, cuyo caudal ha crecido considerablemente a su paso por la pedanía de Bobadilla en las últimas horas. También están vigilantes del Arroyo Alcázar en Bobadilla Estación, punto negro de desbordamientos.

En el casco urbano de la ciudad, las autoridades también han procedido al cierre temporal de parques y zonas verdes por prevención. En principio, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) termina a las seis de la tarde de este miércoles.

Vados inundable en la comarca, cerrado por la Policía Local, que está controlando los accesos a zonas rurales y caminos próximos a los ríos / L.O.

Carreteras

La borrasca ha provocado en el día de hoy numerosas incidencias en las carreteras de la comarca de Antequera. La N-331, la carretera del Romeral en Antequera, se encuentra cortada desde el kilómetro 120 hasta el 133 en ambos sentidos a causa un obstáculo fijo. Lo mismo ocurre en el kilómetro 114 de la A-45 en Villanueva de Cauche, por Las Pedrizas.

Esta mañana también se registró otro obstáculo en la calzada de la carretera A-7281, el acceso a Antequera desde la carretera de Córdoba.

La A-92M en Villanueva del Trabuco también ha estado bloqueada en el kilómetro 8.034, a la altura de la salida del Restaurante Paneque, sentido Málaga.

El temporal también ha hecho estragos en la MA-5403, vía que une Ardales con El Chorro, así como en la A-365, carretera entre Sierra de Yeguas y Campillos, donde se han detectado más obstáculos fijos en mitad de la vía que ya han sido retirados.