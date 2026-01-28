Antequera se prepara para vivir su Carnaval en las calles del 6 al 15 de febrero

Antequera ha iniciado la cuenta atrás de su Carnaval 2026 con la presentación del cartel anunciador y la programación del evento que se desarrollará del 6 al 15 de febrero. Durante esos días, la ciudad de los Dólmenes y el Torcal volverá a llenarse de alegría, color y mucho humor con motivo de una de las tradiciones más queridas entre los vecinos, que recuperó su esplendor hace varios años en todas sus expresiones.

El alcalde, Manolo Barón, ha desgranado el calendario las actividades que incluye ‘El Carnaval se disfraza de arte’, una muestra que recoge todas las propuestas de cartel presentadas por el alumnado de Bachillerato de Artes del IES Pedro Espinosa. La exposición, formada por una veintena de obras, estará abierta al público de lunes a viernes de nueve a dos y de cuatro a ocho y media en la Casa de la Juventud.

El 6 de febrero a las nueve de la noche tendrá lugar el XIV Pregón de Carnaval a cargo de la Asociación Socio-Cultural El Caldeo, en el patio de caballos de la Plaza de Toros.

El sábado 7 de febrero, el Centro Cultural Santa Clara acogerá un taller infantil de elaboración de pelucas con goma eva, destinado a niños de 5 a 12 años. Será a las diez y media de la mañana, previa inscripción. Ese mismo día por la tarde, a las siete, debutará la primera chirigota del Carnaval. Los Pocos presentarán su tipo ‘Los que te tocan el conejo’ en la Sala EMMA. Las entradas tendrán un precio simbólico de 6 euros a beneficio de Casiac.

El domingo 8 de febrero el romanteto hará su puesta en escena con ‘Donde caben dos…romanteto…más teto que nunca’, también en la sede de la Escuela Municipal de Música de Antequera. Será a las nueve de la noche, con un precio de entrada de 7 euros.

La Otra Chirigota realizará su puesta de largo en el miércoles 11 de febrero con el tipo ‘Los Grabafantasmas’, en la Sala EMMA, con un coste de entrada de 7 euros.

El jueves 12 de febrero, también en la calle Herrezuelos, La Chirigota de los Niños presentará su tipo ‘Son del Torcal’, con un precio de 6 euros.

El viernes 13, Juan Benítez, catedrático de Lengua y Literatura, impartirá una conferencia con entrada libre titulada ‘Acerca de la fiesta del Carnaval’, a las ocho de la tarde en el Museo de la Ciudad de Antequera. Por la noche, a las once y media, la veterana Chirigota Antequerana revelará también en la Sala EMMA su nueva propuesta, denominada ‘Se vende tipo. Antología de la Chirigota Antequerana’. La entrada para ver a la agrupación tendrá un precio de 10 euros.

El cartel del Carnaval de Antequera ha sido elaborado por Vivian Souza Pereira, estudiante de Bachillerato de Artes del IES Pedro Espinosa / L.O.

Concurso de disfraces, desfile y animación

El día grande será el sábado 14 de febrero, con la celebración de los concursos de disfraces en sus diferentes categorías y el pasacalles de fantasía. La jornada tendrá como epicentro la Plaza del Coso Viejo, donde habrá ambientación musical, espectáculos, juegos infantiles, una máquina de palomitas y un fotomatón 360º, además de servicio de barra-bar desde las doce hasta las dos de la madrugada.

Paralelamente y si el clima lo permite, las agrupaciones de Carnaval realizarán una ruta de coplas por calle Duranes, Plaza San Agustín, Plaza San Francisco y Plaza San Sebastián, entre las doce y las cuatro de la tarde.

Por su parte, el carrusel dará comienzo a las seis de la tarde desde calle Calzada, continuando por Diego Ponce, Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando, Plaza de San Sebastián, hasta Encarnación. En caso de lluvia, se ha planificado un itinerario alternativo que discurrirá por Puerta de Estepa, Alameda de Andalucía, calle Infante Don Fernando, San Sebastián Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Cantareros y vuelva a la Alameda.

La fiesta culminará el domingo 15 de febrero con el tradicional Encuentro de Agrupaciones de Carnaval en el patio de caballos de la Plaza de Toros. La cita, con entrada gratuita, dará comienzo a las cinco de la tarde.

Antequera tiene todo listo para disfrutar un año más de su carnaval. / Raúl Pérez

«Ponerse un disfraz y lanzarse a la calle»

La concejala de Tradiciones y Fiestas Mayores, Elena Melero, ha animado a toda la ciudadanía a participar «en nuestra fiesta, a ponerse un disfraz y a lanzarse a la calle» con el deseo de que el tiempo deje hacerlo este año con normalidad. Además, ha agradecido especialmente la implicación de todos los miembros de las agrupaciones «que durante el año ponen toda la carne en el asador para que tengamos un Carnaval a la altura de nuestra ciudad», ha subrayado.

Por su parte, las chirigotas, que están ultimando los ensayos, han mostrado su ganas e ilusión porque comience ya el Carnaval. «Que llueva ahora todo lo que tenga que llover y podamos salir a la calle y disfrutarlo como se merece, porque la verdad llevamos un par de años complicados en cuanto al tiempo».

Cartel

El cartel ha sido elaborado por Vivian Souza Pereira, estudiante de Bachillerato de Artes del IES Pedro Espinosa. En su dibujo, la joven antequerana ha vestido de Carnaval a las icónicas esculturas del poeta José Antonio Muñoz Rojas y del artista José María Fernández, sentadas en el banco de la Plaza de San Sebastián. «El cartel lo realicé con acuarelas, con rotuladores y lápices de colores. Creo que me quedó bastante bonito y estoy muy orgullosa», ha apuntado.

Su profesor, Javier Coca, ha agradecido al Ayuntamiento el haber contado con sus alumnos para participar en «una de las actividades más emblemáticas de la ciudad» y ha subrayado lo «difícil» que ha sido decantarse únicamente por una obra. «Ha sido muy complejo porque había mucha calidad. Tenemos una cantera fabulosa», ha concluido.