Cae una banda que robó jamones por valor de 200.000 euros en un secadero de la Serranía de Ronda

Ocho personas han sido detenidas por su presunta implicación en el robo de más de 300 jamones en un secadero del municipio malagueño de Faraján, en la Serranía de Ronda. La organización, asentada en Ronda y en las localidades sevillanas de Alcalá de Guadaíra y Lantejuela, operaba de forma itinerante en todo el territorio nacional y centraba su actividad en la sustracción de productos cárnicos, vehículos y herramientas en establecimientos y naves comerciales que asaltaban por la fuerza.

La Guardia Civil ha informado este miércoles de que la investigación comenzó a finales de octubre de 2025, cuando un empresario denunció el robo de 300 jamones que sumaban un valor de 200.000 euros. Para acceder al secadero, los autores emplearon un vehículo que previamente había sido sustraído en la provincia de Córdoba. Las pesquisas fueron relacionando el asalto con otros cometidos en establecimientos de las localidades de Cabra y Priego de Córdoba (Córdoba), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Chiclana de la Frontera (Cádiz) que compartían un patrón.

Incendiaban los vehículos

Los ladrones utilizaban vehículos robados que posteriormente incendiaban en zonas aisladas para eliminar pruebas y móviles registrados bajo identidades falsas. Una vez conseguida la mercancía, le daban salida en Lantejuela, también en Sevilla, "a precios inferiores al mercado y aprovechando el incremento de la demanda durante el periodo previo a las festividades navideñas". Tras practicar cinco registros domiciliarios en ambas provincias, el operativo culminó con la detención de ocho personas y la recuperación de 150 jamones y cientos de embutidos. Los agentes también encontraron herramientas procedentes de robos y 15.000 euros en efectivo.