La Junta adjudica las obras para reabrir el antiguo centro de Salud de Antequera

La Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de reforma del antiguo centro de salud de Antequera, conocido como Campillo Bajo. Bilba Construcción e Infraestructuras SL ha sido la empresa propuesta para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y reapertura completa del edificio que se encuentra cerrado desde 2010.

Según ha informado al Cadena Ser, la mesa de contratación de la Junta de Andalucía ha recibido 7 ofertas (6 de empresas y 1 de una UTE). Finalmente, la adjudicación se ha realizado con una rebaja económica de 200.000 euros por debajo del presupuesto inicial, situándose finalmente el importe del contrato en algo más de 2,6 millones de euros.

Las actuaciones consisten en la rehabilitación y reapertura total del antiguo centro de salud, que actualmente funciona parcialmente como punto de urgencias. Uno de los objetivos es descongestionar el centro de salud de la Avenida de la Estación.

Consultas

El nuevo centro contará con 22 consultas para adultos, 5 de pediatría, consulta de cirugía menor, salas de espera, áreas de lactancia, biblioteca, aula de docencia y espacios para trabajo social y enfermería comunitaria. Se espera que los trabajos puedan comenzar en la primavera de 2026.

El alcalde, Manolo Barón, ha manifestado su «satisfacción absoluta» y ha hecho un llamamiento a los antequeranos para que «valoren el esfuerzo» inversor de la Junta de Andalucía.

El primer edil también ha recordado la petición que hizo expresamente al exconsejero de Sanidad, Jesús Aguirre, cuando inauguraron el nuevo punto de urgencias hace unos tres años. «Le dije que el centro de salud de Campillo Bajo había que abrirlo, porque Antequera no merecía ser engañada como lo fue en el año 2010».

En este sentido, el regidor ha arremetido contra las «mentiras» del PSOE, que prometió en su día la apertura de dos centros de la salud en la Avenida de la Estación. «Nosotros ponemos el dinero y el PSOE pone la demagogia, la manipulación y la mentira. Lo que cerró el Partido Socialista, lo que cerró la señora Montero, que era la consejera de Sanidad y ahora candidata a la Junta de Andalucía, lo va a abrir Juanma Moreno».

El alcalde también se ha referido a los intereses «partidistas» detrás de las concentraciones y manifestaciones en defensa de la sanidad pública. «Hay una foto imposible, que es ver una manifestación de la plataforma sanitaria delante del centro de salud. Nosotros sí nos vamos a hacer esa foto hoy y vamos a decir que dónde están los defensores de la sanidad ahora», ha reprochado Barón.

Por último, ha defendido el «éxito» del punto de urgencias de Campillo Bajo y ha augurado que el futuro centro de salud también lo será. «Cuando se ejecuten las obras y se abra este centro de salud, no solo se prestará servicio a los usuarios, sino que también se revitalizará una zona que lo necesitaba».

Hace unos días el delegado territorial, Carlos Bautista, anunció la inminente adjudicación de las obras a las puertas del punto de urgencias.