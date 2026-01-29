Fiestas
Planes en Málaga: Tolox celebra este sábado la X edición de la Cata del Mosto
El evento se celebrará este próximo sábado, día 31 de enero, a partir de una de la tarde, en la plaza Alta del municipio
El municipio de Tolox da la bienvenida al 2026 con una nueva celebración de su Cata del Mosto el próximo sábado 31 de enero. El certamen, que alcanza su X edición, cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.
Así lo ha dado a conocer el diputado provincial José Santaolalla junto al teniente de alcalde de Tolox, Juan Moreno, durante la presentación del encuentro y el programa de actividades que se desarrollará durante la jornada.
En este sentido, Santaolalla ha explicado que esta festividad que se originó con el objetivo de potenciar la tradición vitivinícola de este municipio, donde existen numerosos lagares familiares en los que se pisa la uva y se realiza el prensando del mosto de forma artesanal.
El diputado ha recordado el apoyo de la institución provincial a los eventos y fiestas que se celebran en la provincia, especialmente en los municipios de interior, “ya que permiten mejorar el conocimiento de las costumbres y de la historia de nuestros pueblos al tiempo que contribuyen a su promoción y desarrollo económico».
La cata comenzará a las 13.00 horas en la plaza Alta de Tolox, donde un jurado formado por expertos escogerá los mejores mostos de la cosecha. Posteriormente, se ofrecerá a vecinos y visitantes una degustación de los mostos presentados a concurso acompañados con productos locales. A partir de las 16.00 horas, el grupo Aguardiente amenizará la jornada al ritmo de rumbas, pop y flamenco rock.
