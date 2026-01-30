Desaparecidos
Buscan a un anciano desaparecido tras salir a coger espárragos en Cártama
Un amplio dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil, el GREA y Protección Civil se ha desplegado en la zona de la ermita de las Tres Cruces para encontrar a Juan Muriano
EFE
Los servicios de emergencia buscan este viernes a un octogenario desaparecido este jueves tras salir a coger espárragos en Cártama.
El 112 recibió este jueves por la tarde el aviso de la desaparición de Juan Muriano, un hombre de 84 años, a quien su hermano vio por última vez sobre las 13.00 horas, ha informado un portavoz del servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía. El Ayuntamiento cartameño lanzó también un mensaje en redes sociales para su búsqueda en al zona de la ermita de las Tres Cruces.
La Guardia Civil coordina el dispositivo de búsqueda en el que participan el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), el Consorcio Provincial de Bomberos y Protección Civil. El puesto de mando avanzado se ha instalado en la Ciudad Deportiva de Cártama, según el 112.
El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que si alguien lo ha visto, sabe de su paradero o puede aportar alguna información, se ponga en contacto urgentemente con el 112, Guardia Civil (062), Policía Local Cártama (636 965 622) o Protección Civil de Cártama (651 862 038).
Fuentes del instituto armado han confirmado que se ha desplegado un dispositivo para localizar a un hombre de más de 80 años en Cártama, un rastreo en el que también interviene personal del Ayuntamiento.
Este jueves ya se realizó una batida, sin éxito, para intentar localizar al anciano, en el que participaron asimismo vecinos y la unidad canina de SOS Desaparecidos, según otras fuentes del dispositivo, que han apuntado que el hombre tiene principios de alzheimer.
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón
- Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026