Buscan a un anciano desaparecido tras salir a coger espárragos en Cártama

Los servicios de emergencia buscan este viernes a un octogenario desaparecido este jueves tras salir a coger espárragos en Cártama.

El 112 recibió este jueves por la tarde el aviso de la desaparición de Juan Muriano, un hombre de 84 años, a quien su hermano vio por última vez sobre las 13.00 horas, ha informado un portavoz del servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía. El Ayuntamiento cartameño lanzó también un mensaje en redes sociales para su búsqueda en al zona de la ermita de las Tres Cruces.

La Guardia Civil coordina el dispositivo de búsqueda en el que participan el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), el Consorcio Provincial de Bomberos y Protección Civil. El puesto de mando avanzado se ha instalado en la Ciudad Deportiva de Cártama, según el 112.

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que si alguien lo ha visto, sabe de su paradero o puede aportar alguna información, se ponga en contacto urgentemente con el 112, Guardia Civil (062), Policía Local Cártama (636 965 622) o Protección Civil de Cártama (651 862 038).

Fuentes del instituto armado han confirmado que se ha desplegado un dispositivo para localizar a un hombre de más de 80 años en Cártama, un rastreo en el que también interviene personal del Ayuntamiento.

Este jueves ya se realizó una batida, sin éxito, para intentar localizar al anciano, en el que participaron asimismo vecinos y la unidad canina de SOS Desaparecidos, según otras fuentes del dispositivo, que han apuntado que el hombre tiene principios de alzheimer.