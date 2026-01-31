Sucesos
Denuncian una oleada de robos en comercios de Pizarra
El alcalde pide a los vecinos que avisen a la policía ante cualquier incidencia y anuncia la instalación de cámaras de seguridad
El alcalde de Pizarra, Félix Lozano (PP), ha denunciado su preocupación ante la oleada de robos que se está produciendo en los comercios del municipio. El regidor ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha afirmado que «se está trabajando en ello y pronto se verán resultados».
El regidor ha explicado que están trabajando en coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil para detener a los autores de estos robos.
Pequeños hurtos
Se trata de hurtos en pequeños comercios, fáciles de acceder y utilizando para ello fuerza y herramientas básicas. Muchos de los afectados aseguran que es mayor el daño realizado que el botín que se llevan los ladrones que, por lo general, buscan dinero en cajas registradoras y algunos objetos como alcohol y similares.
El alcalde pizarreño ha hecho un llamamiento a lo comerciantes y vecinos para que extremen las precauciones. «Si alguna puerta tiene dos cerraduras, que se echen las dos, o si hay cámaras de seguridad o alarmas que las activen».
Precisamente, el Consistorio ha anunciado que instalará en unas tres semanas cámaras de vigilancia por todo el municipio y sus barriadas para garantizar la seguridad.
La ubicación de estos dispositivos no se ofrecerá por motivos de seguridad pero captarán las matrículas de vehículos que circulen por la localidad. El alcalde pide a la ciudadanía que ante cualquier incidencia avisen a la Policía Local (952 48 36 36), a la Guardia Civil (952 48 30 74) o al 112.
