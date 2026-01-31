Hallado con vida un senderista tras pasar la noche a -4º y vientos de 120 km/h en la Sierra de las Nieves

A las 02.00 horas de la madrugada de este sábado, la Sala de Operaciones de la Guardia Civil activó a los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Álora, tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre la posible desaparición de un senderista en la Sierra de las Nieves. La activación se produjo después de que una mujer contactara con los servicios de emergencia para informar de que su marido había salido a las 08.00 horas de la mañana del viernes 30 de enero desde el parking del mirador del Saucillo, en el término municipal de Yunquera, con la intención de realizar una ruta de montaña hasta el pico Torrecilla, una travesía de aproximadamente 11 kilómetros de recorrido de ida.

Dispositivo de búsqueda

Ante la ausencia de noticias del excursionista y tras comprobar que no había podido establecerse ningún tipo de comunicación con él durante horas, la Guardia Civil puso en marcha el dispositivo de búsqueda. De manera inmediata, los especialistas del GREIM se desplazaron hasta la localidad de Yunquera para iniciar las labores de localización sobre el terreno. Una vez en la zona, los agentes comprobaron que el vehículo del senderista permanecía estacionado en el aparcamiento del mirador, lo que confirmaba que había iniciado la ruta tal y como había indicado su familia.

La Sierra de las Nieves es un entorno complicado. Tras una dura y exigente ascensión, los especialistas lograron localizar al senderista a las 08.30 horas de la mañana / a.p.

Con estos indicios, los efectivos del GREIM comenzaron la ascensión hacia el pico Torrecilla, afrontando unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas. Durante la travesía, los rescatistas tuvieron que hacer frente a rachas de viento que superaban los 120 kilómetros por hora y a temperaturas que descendían hasta los -4 grados, lo que dificultó notablemente el avance y aumentó el riesgo de la operación de búsqueda.

Duro y exigente rescate

Tras una dura y exigente ascensión por el terreno montañoso, los especialistas lograron localizar al senderista a las 08.30 horas de la mañana de este domingo en una oquedad cercana a la cumbre del pico Torrecilla, donde se había refugiado para resguardarse del intenso frío y el fuerte viento. Una vez comprobado su estado de salud y tras prestarle la asistencia necesaria, los agentes del GREIM lo acompañaron de manera segura hasta su vehículo, dando por finalizada con éxito la intervención.