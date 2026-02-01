Antequera iniciará este año la transformación de la Alameda

Antequera afronta este año uno de sus proyectos urbanos más importantes con la reforma integral de la Alameda de Andalucía, una de las principales arterias de la ciudad y espacio clave para el tránsito de vehículos y personas, el comercio y la hostelería. El Ayuntamiento prevé que las obras puedan iniciarse antes de que finalice 2026, tras completar el proceso de licitación y adjudicación, lo que permitirá avanzar de forma decisiva hacia una Alameda completamente renovada.

La actuación cuenta con un presupuesto de un millón de euros y se desarrollará a lo largo del tramo entre San Luis y la Puerta de Estepa.

El proyecto técnico ya está finalizado y, según el alcalde de Antequera, Manolo Barón, los próximos meses se centrarán en la redacción de los pliegos técnicos y administrativos para licitar la obra el primer trimestre del año.

Ampliación de las aceras

Uno de los principales objetivos es mejorar la accesibilidad y el uso peatonal del bulevar. Para ello, se ampliarán las aceras puntos donde son más estrechas, especialmente en el margen izquierdo que desciende hacia el Paseo Real. Esta ampliación se realizará ajustando la calzada, aunque el Consistorio subraya que no se modificará de forma sustancial la circulación, manteniéndose los sentidos de tráfico con adaptaciones puntuales para facilitar los giros.

La remodelación será integral y afectará tanto al pavimento como a las infraestructuras, siguiendo criterios similares a los aplicados en otras calles del centro histórico renovadas en los últimos años. No obstante, el proyecto preservará el arbolado existente, manteniéndose todos los naranjos que caracterizan la Alameda, una condición que ha marcado el diseño definitivo de la actuación.

Además, para reducir las molestias a vecinos, peatones y establecimientos de una de las zonas con mayor actividad de la ciudad, las obras se realizarán en cuatro fases.

Por el momento, el Consistorio está manteniendo reuniones con comerciantes y hosteleros para consensuar un modelo común de ocupación del espacio público. Así, la futura Alameda contará con una delimitación clara entre terrazas y zonas de paso, con la previsión de implantar un diseño unificado que mejore la imagen del conjunto.

Además, el proyecto incluye la preinstalación de canalizaciones eléctricas en el acerado, lo que permitirá una mayor ordenación de los veladores y la eliminación de instalaciones provisionales.

Noticias relacionadas

La reforma de la Alameda de Andalucía, que fue anunciada en 2024, se suma así a las actuaciones desarrolladas en los últimos años en el centro urbano y se perfila como una de las inversiones más significativas del municipio. Así, si todo va según lo previsto, este 2026 se podrá dar inicio a uno de los trabajos más ambiciosos para la ciudad de los Dólmenes.