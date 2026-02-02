Ardales denuncia que desde 2007 paga un médico de guardia para urgencias

El alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, ha denunciado que el Ayuntamiento lleva casi 20 años sufragando con fondos propios un médico de guardia para atender las urgencias del fin de semana en el consultorio médico del municipio. En concreto, desde 2007, lo que supone un coste de más de 51.000 euros al año a las arcas municipales «de un pueblo de 2.500 habitantes».

Pese a no ser competencia municipal, se trata de un servicio adicional contratado por el Ayuntamiento de Ardales con el objetivo de atender la demanda de la ciudadanía, que, según el Consistorio, no está del todo cubierta con los actuales recursos públicos disponibles.

«Ardales siempre ha sido muy visitado y ahora con el Caminito del Rey duplicamos población todos los días». Un impedimento es que este facultativo, que atiende de viernes a domingo de ocho a ocho, no puede emitir recetas ni consultar los historiales médicos de los pacientes porque «al final es un médico privado».

Asimismo, el regidor ha echado en cara al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que en más de una ocasión haya hecho uso de sus servicios. «Ese es el cabreo que tenemos. Nosotros pagamos un médico y encima va el SAS, y además de no atender a la población, se pone en contacto con nuestro médico de guardia para que acuda a los avisos», ha reprochado el primer edil.

Urgencias a más de media hora

Ardales pertenece al Distrito Sanitario del Valle del Guadalhorce y se integra en la Zona Básica de Salud de Álora. Naranjo afirma que su consultorio médico cuenta con dos médicos de lunes a viernes en horario de mañana y su centro de salud de urgencia- en Álora- queda a más de media hora de distancia.

«La suerte» es que es el municipio de la zona que tiene más cerca el hospital del Valle del Guadalhorce, ubicado en Cártama, a unos 27 minutos. Aun así, asegura que se han dado casos en que la ambulancia «ha tardado más de una hora en venir porque estaba en Almogía y a las dos ya no había médico en el pueblo en un día laborable».

El regidor, junto con la Plataforma Sanitaria Zona Norte, ha elevado ya su «desesperación» al Defensor del Pueblo Andaluz. «Seguimos pidiendo a la Junta de Andalucía un médico 24 horas en Ardales por nuestra dispersión con el centro de salud, estamos muy lejos».

El SAS responde que la atención está cubierta

Por su parte, la delegación territorial de la Consejería de Salud en Málaga ha defendido que la Junta de Andalucía garantiza «en todo momento» la atención sanitaria urgente en Ardales y en el conjunto de la zona básica de salud, «con una dotación de recursos asistenciales dimensionada para dar respuesta tanto a la población residente como a picos de demanda puntuales».

Según han explicado, en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias, Ardales cuenta con tres recursos de transporte sanitario operativo las 24 horas del día —una ambulancia asistencial, un equipo móvil de cuidados avanzados (EMCA) y una ambulancia de traslado— integrados en la red del 061, «que organiza y coordina estos dispositivos en función de las necesidades asistenciales del momento».

Asimismo, han confirmado que existe un equipo de urgencias completo asignado a Ardales y Carratraca, cuya actividad se complementa con el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) ubicado en el Centro de Salud de Álora, al que se derivan las urgencias nocturnas, fines de semana y festivos, «como ocurre en el conjunto del sistema sanitario público andaluz».

Atención ordinaria sanitaria en Ardales

En cuanto a la atención ordinaria, han asegurado que Ardales dispone de presencia médica del SAS durante toda la semana laboral, con refuerzos en determinados tramos horarios y una organización compartida con Carratraca, acorde a la población de ambos municipios.

«Con este conjunto de recursos, el sistema sanitario público andaluz asegura la atención urgente y continuada en Ardales, garantizando la asistencia sanitaria a la ciudadanía y visitantes, en coordinación con el resto de dispositivos del área sanitaria», han reiterado.