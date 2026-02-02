Pujerra reparará los daños en el Camino de Las Allanadillas

Pujerra realizará trabajos de reparación del camino de las Allanadillas, una vía de comunicación que conecta el municipio con la carretera autonómica A-397 a la altura del Puerto del Madroño y, a su vez, con la Costa del Sol.

El camino, de 14 kilómetros de longitud, permanece cortado al tráfico desde principios de enero como consecuencia de un desprendimiento por las fuertes lluvias, que ha provocado el derrumbe de parte de la calzada en un punto situado a unos 5 kilómetros del Puerto del Madroño, y que hace incompatible la circulación de vehículos. Tras las gestiones realizadas y los contactos establecidos por parte del Ayuntamiento de Pujerra con la Delegación Territorial de Sostenibilidad, de la Junta de Andalucía, desde el ente supramunicipal se ha procedido a valorar la situación con el compromiso adquirido de acometer los trabajos de arreglo del camino en cuanto las condiciones así lo permitan.

¿Qué es camino de las Allanadillas?

El camino de las Allanadillas es una vía de gran relevancia para Pujerra ya que, además de ser una carretera muy utilizada por vecinos y visitantes que conecta al pueblo con la Costa del Sol, es fundamental para la economía de la zona porque a lo largo de su recorrido se ubican los accesos a numerosas explotaciones de castaños, así como a la Sociedad Cooperativa Valle del Genal.

Ubicada en el Alto Valle del Genal, desde esta carretera paisajística se vislumbran bellas panorámicas de la Costa del Sol Occidental, de Sierra Bermeja y de densos bosques de pinos y castaños.