Buscan a un hombre desaparecido en Cártama

Un amplio dispositivo se ha activado la tarde de este martes en el municipio malagueño de Cártama para localizar a José Rebollo, un vecino del pueblo al que se sabe nada desde hace muchas horas. El Ayuntamiento ha solicitado a través de sus redes sociales la colaboración ciudadana para su localización, solicitando que se comunique cualquier información útil a los teléfonos de Emergencias (112), Guardia Civil (062), Policía Local (636 965 622) o Protección Civil de Cártama (651 862 038).

Sobre las 18.30 horas, el helicóptero de la Guardia Civil trabajaba en las labores de búsqueda en una extensa zona que se sitúa entre el aeropuerto de Málaga y Cártama que incluía la línea de trayectoria de aproximación de los aviones que aterrizaban por la pista 13.

Por ello, los controladores aéreos han coordinado las maniobras de entrada y salida del helicóptero en la zona de búsqueda en los huecos de tiempo que había entre aproximación y aproximación y así no interferir en las trayectorias de los vuelos comerciales.

El dispositivo coincide con los planes que se han puesto en marcha en la comarca del Guadalhorce en previsión de las fuertes lluvias, que han hecho que se active la alerta naranja a partir de la medianoche y que pueden dificultar las labores de búsqueda. El Ayuntamiento de Cártama ya ha activado el Plan de Emergencias Municipal por el temporal y los servicios municipales y de emergencia se encuentran coordinados para hacer un seguimiento de la situación, según ha informado este martes el Consistorio.