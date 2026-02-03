Sucesos
Buscan a un hombre desaparecido en Cártama
El Ayuntamiento ha solicitado a través de sus redes sociales la colaboración ciudadana para localizar a José Rebollo, vecino de la localidad, y un helicóptero de la Guardia Civil ha participado en la búsqueda
Un amplio dispositivo se ha activado la tarde de este martes en el municipio malagueño de Cártama para localizar a José Rebollo, un vecino del pueblo al que se sabe nada desde hace muchas horas. El Ayuntamiento ha solicitado a través de sus redes sociales la colaboración ciudadana para su localización, solicitando que se comunique cualquier información útil a los teléfonos de Emergencias (112), Guardia Civil (062), Policía Local (636 965 622) o Protección Civil de Cártama (651 862 038).
Sobre las 18.30 horas, el helicóptero de la Guardia Civil trabajaba en las labores de búsqueda en una extensa zona que se sitúa entre el aeropuerto de Málaga y Cártama que incluía la línea de trayectoria de aproximación de los aviones que aterrizaban por la pista 13.
Por ello, los controladores aéreos han coordinado las maniobras de entrada y salida del helicóptero en la zona de búsqueda en los huecos de tiempo que había entre aproximación y aproximación y así no interferir en las trayectorias de los vuelos comerciales.
El dispositivo coincide con los planes que se han puesto en marcha en la comarca del Guadalhorce en previsión de las fuertes lluvias, que han hecho que se active la alerta naranja a partir de la medianoche y que pueden dificultar las labores de búsqueda. El Ayuntamiento de Cártama ya ha activado el Plan de Emergencias Municipal por el temporal y los servicios municipales y de emergencia se encuentran coordinados para hacer un seguimiento de la situación, según ha informado este martes el Consistorio.
- Se suspenden todas las clases presenciales en Málaga mañana por las lluvias
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
- Málaga, en alerta por la borrasca Leonardo: hasta 100 litros por metro cuadrado según la AEMET
- El PSOE denuncia el 'grave deterioro' del asfaltado de la MA-21 en Málaga, con baches que ponen en peligro a los usuarios
- Vox alerta del “crecimiento sin planificación” en Teatinos: más de 42.000 vecinos y 8.000 viviendas en camino
- Edificabilidad bajo la lupa: los arquitectos reclaman equilibrio ante la presión por construir más vivienda en Málaga