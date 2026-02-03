Benaoján reparte garrafas tras declarar el agua de la red no potable

El Ayuntamiento del municipio de Benaoján ha comenzado a repartir garrafas entre los vecinos después de que el agua de la red se haya declarado no potable en el pueblo debido a la turbidez que presenta como consecuencia de las últimas lluvias.

El pasado 29 de enero, Guillermo Becerra, el alcalde de Benaoján, municipio de unos 1.400 habitantes, comunicaba a través de las redes sociales que el agua no era potable tras los últimos análisis realizados.

«A causa de las lluvias que se están produciendo durante estos días y una vez se ha analizado la turbidez del agua del abastecimiento público que las hace no potable, se comunica a los vecinos que no hagan uso del agua de abastecimiento público a no ser para limpieza y aseo personal hasta nueva orden», decía el comunicado oficial.

Desde ese día, y según la información difundida en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Benaoján, Protección Civil viene repartiendo garrafas de agua entre los vecinos en las zonas de Puerto, del bar El Tajillo y de plaza San Marcos. Si algún vecino no puede acudir a esos puntos, puede llamar al número de Protección Civil: 605 023 891.

Por otra parte, recordar que el puente de la Estación de Benaoján está vallado y señalizado para que no se pueda pasar. El Ayuntamiento recuerda que esta infraestructura todavía se encuentra en obras y que, ante la situación de lluvias y alertas que se están produciendo estos días, no se aconseja acercarse a los ríos.