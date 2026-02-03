Borrasca Leonardo: la Junta envía un mensaje Es-Alert a 26 municipios de la comarca de Ronda

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido en la tarde de este martes a las 20,23 horas un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía que se encuentran en los 47 municipios de las comarcas de la serranía de Ronda, Grazalema y Estrecho gaditano.

La EMA ha informado del aviso meteorológico activado: rojo --peligro extraordinario-- y ha instado a la población a extremar la prudencia, evitar los desplazamientos, así como a no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. Desde la Agencia también se ha instado a subir a zonas altas en las áreas inundables. El mensaje se ha completado con un enlace a los consejos ante inundaciones disponibles en la web de la Agencia de Emergencias de Andalucía: 'https://lajunta.es/5rolh'.

Localidades afectadas

En la Serranía de Ronda han recibido este alerta 26 localidades: Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta Pujerra, Ronda, Monte corto, Serrato.

Por su parte, los municipios que han recibido esta alerta son los 15 de la comarca meteorológica de Grazalema: Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alhámique, Ubrique, Villaluengo del Rosario y Zahara. Además de los seis del Estrecho gaditano: Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

El servicio Es-Alert es una herramienta de la Red de Alerta Nacional pensada como alerta temprana para fomentar conductas de autoprotección que permitan minimizar riesgos desde la participación activa de la población como primer es labón de seguridad.

200 litros por metro cuadrado

En la tarde de este martes entra en Andalucía la borrasca Leonardo con un fenómeno "extraordinario" denominado "río atmosférico" que va a dejar intensas y precipitaciones persistentes especialmente entre el miércoles y el sábado de esta semana, momento en el que entrará una nueva borrasca. Ante ello, la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto para este miércoles avisos rojos en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga) por lluvias y alerta que pueden alcanzarse acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La Aemet ha avisado de un recrudecimiento de las condiciones meteorológicas a partir de este miércoles con el impacto de la borrasca 'Leonardo' por el sur peninsular, acompañada de una masa de aire de origen tropical con previsión de precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas, por lo que conllevará un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántico andaluza como en la mediterránea, junto con posibles deslizamientos de tierra.

'Leonardo' traerá también una intensificación del viento con rachas "muy fuertes" en amplia zonas y temporal marítimo, con caídas de árboles, ramas y daños en bienes e infraestructuras. Según Aemet, este miércoles será el día de mayor adversidad del episodio y las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves.

El aviso naranja por lluvia y viento se extiende también a las comarcas de Campiña gaditana, Litoral y Estrecho, así como por lluvia a Sol y Guadalhorce, y Axarquía (Málaga), junto con la Costa granadina, Nevada y Alpujarras, y Cuenca del Genil, más Cazorla y Segura (Jaén).

El resto de las provincias estarán bajo nivel amarillo -peligro bajo- por lluvia y viento en toda las comarcas de Huelva, la Campiña sevillana y Sierra Sur, Córdoba (Campiña y Subbética), Antequera, Jaén (Capital y Montes, Valle del Guadalquivir), Guadix y Baza (Granada), junto con las comarcas almerienses de Poniente y Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas, Valle del Almanzora y Los Vélez.

La Aemet prevé, asimismo, aviso naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de Andalucía con olas de hasta seis metros en algunos puntos y rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y fuerza 8, salvo en Huelva, que permanecerá en amarillo.

Recomendaciones

Ante esta situación, la EMA ha recomendado extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si se encuentran en la calle o en el campo, no deben protegerse de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; siendo aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplaza das.

Noticias relacionadas

Desde la EMA se ha recomendado mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.