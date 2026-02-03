Drogas
Tres detenidos en Valle de Abdalajís tras intervenir 30 pastillas de hachís y 116 plantas de marihuana
La investigación de la Guardia Civil en la carretera A-343, a su paso por Valle de Abdalajís, desveló un alijo de hachís y marihuana
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Valle de Abdalajís por un delito contra la salud pública. Además, se han intervenido más de tres kilogramos de hachís y 116 plantas de marihuana que se encontraban ocultas en distintos enseres que llevaban en el interior del vehículo, según ha indicado la Guardia Civil.
Los hechos tuvieron lugar el pasado día 16 de enero en la carretera A-343 a la altura del término municipal del Valle de Abadalajís, cuando se procedió a realizar el registro de un vehículo que había levantado las sospechas de los agentes actuantes, siendo identificados los tres ocupantes.
Alijo de hachís en el coche
En el registro del vehículo se incautaron 30 pastillas de hachís, con un peso total de 3,3 kilogramos, y 116 plantas de marihuana que se encontraban distribuidas en cajas ocultas entre distintos enseres del interior del vehículo.
Por todo ello, fueron detenidos los tres ocupantes del vehículo que, junto con las diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Antequera de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.
