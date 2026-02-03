Ronda asume parte del antiguo hospital para la Facultad de Ciencias de la Salud

El Ayuntamiento de Ronda ha aprobado la cesión por parte de la Junta de Andalucía de parte de las instalaciones del antiguo Hospital Comarcal, que se encuentran en desuso desde la apertura del Hospital de la Serranía de Ronda, para albergar la futura Facultad de Ciencias de la Salud.

La cesión, aprobada en pleno de manera definitiva y por unanimidad, permitirá a Ronda seguir ofreciendo el grado universitario de Enfermería, que se puede cursar actualmente en la ciudad, y ampliarlo con el grado universitario de Fisioterapia, que se implantará próximamente, de acuerdo con la Universidad de Málaga.

«Se trata de un proyecto ambicioso, necesario para Ronda y la Serranía, un proyecto comarcal y provincial», ha dicho la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández (PP).

Una vez recibidas, el Ayuntamiento reformará las antiguas instalaciones hospitalarias, cuyas obras serán financiadas por la Diputación de Málaga, con una inversión de unos cuatro millones de euros.

El concejal de Economía y Universidades, Ángel Martínez, ha explicado que esta Facultad, además, nace con vocación de seguir creciendo, puesto que se trabajará para continuar aumentado la oferta de estudios universitarios en Ronda.

Anteproyecto

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ronda presentó en noviembre el anteproyecto de la futura Facultad de Ciencias de la Salud. En la redacción del anteproyecto han participado técnicos municipales, de la universidad malacitana y la empresa adjudicataria de la redacción del mismo, coordinados por el área municipal de Universidades, con la intención de que el complejo cuente con todos los requisitos que debe tener para la actividad lectiva.

La nueva facultad se ubicará en el espacio que ocupaban las consultas externas en el antiguo hospital comarcal, junto a las zonas de la lavandería y los jardines. En total, se rehabilitarán unos 4.200 metros cuadrados del antiguo centro hospitalario: habrá un edificio principal, en las antiguas consultas externas; y otro anexo, en el que albergaba la lavandería.

El edificio principal estará distribuido en torno a un gran patio acristalado, con áreas de descanso y pérgolas en el exterior. Tendrá planta baja, primera y segunda con aulas (siete: cuatro para grandes grupos y tres de seminarios), laboratorios, un bar, aseos, almacenes y despachos, entre otros.

El otro edificio, con planta baja y primera, estará destinado a la administración, biblioteca, sala de juntas, aula con ordenadores y salón de grados, entre otros servicios. El edificio principal tendrá una superficie construida de 3.467,73 m2 y el de administración, 734,48 m2.

La idea es crear un campus universitario en torno a estos dos grados. A ello se une la superficie reformada de los exteriores, que será de 912 metros cuadrados, incluyendo un porche en el edificio de administración.

Antes de acometer los trabajos será necesario vaciar de enseres del antiguo hospital (mobiliario e instalaciones médicas); demoler tabiques; realizar pruebas y ensayos de la capacidad de carga de las estructuras. En definitiva, adaptar las instalaciones, que se encuentran en buen estado a pesar de que fueron construidas en 1976, a las necesidades de la Facultad de Ciencias de la Salud. La intención es que este nuevo espacio educativo entre en funcionamiento en 2027.