Borrasca Leonardo
Buscan a una joven desaparecida junto al río en Sayalonga
Un amplio dispositivo habría localizado a su perro y continúa con la búsqueda en Algarrobo y otras zonas del cauce bajo del Turvilla
Una mujer de algo más de 30 años permanece desaparecida en Sayalonga, después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven.
Al parecer, ya caída la noche se ha ampliado el radio de búsqueda a la localidad de Algarrobo, donde el río Turvilla o Sayalonga pasa a tomar el nombre de este otro municipio axárquico. La fuerza del caudal acumulado y la gran cantidad de material que arrastra en este momento dificulta sobremanera la búsqueda, como han alertado los propios portavoces públicos consultados.
Sin precedentes
En esta parte de la Axarquía más oriental se ha superado la barrera de los 50 litros por metro cuadrado. Si con las nieves de estas últimas semanas, el nivel del río Turvilla ya presentaba cotas altas este pasado domingo, con motivo de la celebración de San Antón en la vecina localidad de Árchez, "este miércoles arrastraba el triple de agua". Muchos vecinos señalan que el río, a la altura de Sayalonga, dispone de puentes que generalmente no han presentado incidencias en cuanto a su estabilidad. Pero reconocen que las lluvias de estos meses han roto todos los límites conocidos en décadas, de manera que se han desestabilizado taludes y vías rurales utilizadas para el acceso a viviendas y explotaciones agrícolas.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Borrasca Leonardo: el nivel de los ríos empieza a subir en Málaga y se desmandan en Cádiz
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- Málaga en alerta: la Junta recomienda el teletrabajo y restringe la movilidad por la borrasca Leonardo
- Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- De amasar con una yegua a ser la favorita de Málaga: el increíble origen de la panadería que nació hace 150 años entre establos