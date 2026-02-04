Buscan a una joven desaparecida junto al río en Sayalonga

Una mujer de algo más de 30 años permanece desaparecida en Sayalonga, después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven.

Al parecer, ya caída la noche se ha ampliado el radio de búsqueda a la localidad de Algarrobo, donde el río Turvilla o Sayalonga pasa a tomar el nombre de este otro municipio axárquico. La fuerza del caudal acumulado y la gran cantidad de material que arrastra en este momento dificulta sobremanera la búsqueda, como han alertado los propios portavoces públicos consultados.

Protección Civil se ha unido a las labores de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, Sayalonga. / l.o.

Sin precedentes

En esta parte de la Axarquía más oriental se ha superado la barrera de los 50 litros por metro cuadrado. Si con las nieves de estas últimas semanas, el nivel del río Turvilla ya presentaba cotas altas este pasado domingo, con motivo de la celebración de San Antón en la vecina localidad de Árchez, "este miércoles arrastraba el triple de agua". Muchos vecinos señalan que el río, a la altura de Sayalonga, dispone de puentes que generalmente no han presentado incidencias en cuanto a su estabilidad. Pero reconocen que las lluvias de estos meses han roto todos los límites conocidos en décadas, de manera que se han desestabilizado taludes y vías rurales utilizadas para el acceso a viviendas y explotaciones agrícolas.