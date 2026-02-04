Fiesta de la matanza: Ardales espera este domingo la visita de 10.000 personas

El municipio de Ardales espera este domingo la visita de más de 10.000 personas a la XXIX Fiesta de la Matanza, declarada de Singularidad Turística Provincial.

Será este 8 de febrero, con la instalación de un mercadillo de derivados del cerdo y otros productos locales, muchos de ellos de la marca Sabor a Málaga, además de artesanía. El programa incluye actuaciones musicales y degustaciones de caldereta al estilo ardaleño, chacinas y vino.

La fiesta, respaldada por la Diputación de Málaga rinde homenaje a las tradiciones rurales y a la elaboración artesanal de los productos derivados del cerdo. Los voluntarios que participan en esta fiesta elaborarán más de 500 kilos de carne de cerdo guisados a fuego de leña para ofrecer a los visitantes una gran degustación. Además, se podrán degustar 300 litros de vino blanco y dulce de la comarca y 100 kilos de chacinas como chorizo, salchichón y morcilla de Ardales.

La oferta gastronómica se completa con los puntos de degustación gestionados por asociaciones locales y con el dispositivo especial preparado por bares y restaurantes del municipio. Además, el tradicional mercado de productos locales permitirá adquirir chacinas, aceite, quesos y las conocidas galletas de almendra, una de las especialidades de la repostería ardaleña.

El programa incluye pasacalles de charanga, batucada y pandas de verdiales, así como una zona de baile. La música en directo llegará a partir de las cuatro de la tarde con la actuación de Triana y la banda andaluza de rock La Mala Hora.

Además, habrá visitas guiadas por el casco urbano y al Centro de la Prehistoria, el Castillo de la Peña de Ardales, que alberga el Museo de la Historia y las Tradiciones, y la Iglesia Mudéjar. La Cueva de Ardales, la Iglesia de Bobastro y el Caminito del Rey también estarán abiertos en su horario habitual.