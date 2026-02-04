Sucesos
Hallado sin vida el vecino que desapareció hace unos días en Cártama
El Ayuntamiento ha trasladado a los familiares y amigos del fallecido sus condolencias y ha agradecido el trabajo de los efectivos que han participado en la búsqueda
El vecino del municipio malagueño de Cártama al que buscaban desde hace unos días ha sido localizado sin vida este miércoles. Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales el Ayuntamiento, que ha trasladado a los familiares y amigos de José Rebollo "sus más sinceras condolencias en estos dolorosos momentos". El Consistorio también ha agradecido la colaboración a todos los efectivos que han participado en la búsqueda, iniciada el pasado domingo después de que el entorno del septuagenario no diera con su paradero durante varias horas.
Eso activó un despliegue en el que han participado voluntarios y efectivos de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, cuerpo este último que incluso movilizó ayer el helicóptero para buscar a José en zonas ubicadas entre Cártama y el aeropuerto de Málaga, incluida la línea de trayectoria de aproximación de los aviones que aterrizaban por la pista 13. Por ello, los controladores aéreos coordinaron las maniobras de entrada y salida del helicóptero en la zona de búsqueda en los huecos de tiempo que dejaban los vuelos comerciales entre aproximación y aproximación.
La llegada de la noche cerrada y las duras condiciones climatológicas limitaron mucho la búsqueda, que se ha retomado hoy con el hallazgo del cuerpo.
