Inundaciones en Cortes de la Frontera por la borrasca: “Está subiendo el río bastante rápido. Un árbol de gran tamaño se ha caído y tememos que haga de presa”

La borrasca Leonardo no da tregua en las zonas de interior como la Serranía de Ronda. El alcalde de Cortes de la Frontera, José Zurera, ha confirmado el desprendimiento de un árbol de “gran tamaño” que se situaba cerca del puente que cruza el río Guadiaro en la estación de su localidad.

“Ahora mismo está subiendo el río bastante rápido”, insiste el alcalde. Zurera teme que el árbol, atascado en uno de los ejes del puente, pueda hacer de presa y complicar los efectos del temporal que está azotando a la provincia y a buena parte de Andalucía. “Aún estamos evaluando la situación”, añade.

Desalojos por la lluvia

La delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, ha informado este medio día que el número de desalojos en la localidad de Cortes de la Frontera ascienden a 24. No obstante, esos son los datos de personas asistidas y registradas. El alcalde de Cortes ha contado a este periódico que se calcula la centena de personas desalojadas por su propio pie entre la Barriada de la Estación y del Chopo.

No llegan a la veintena los desalojos que se han producido en la localidad de Jimera de Líbar. El alcade del municipio, Francisco Javier Lobo, cuenta que han sido 15 las personas desalojadas, todas ellas residentes cercanas al río Guadiaro. “Dos de ellas se han hospedado en el hotel y el resto se han ido con familiares y amigos”, asegura.

El alcalde aún desconoce los daños materiales que haya podido ocasionar la borrasca en el interior de las viviendas de sus vecinos, aunque insiste en que hace unos días pusieron rasillas a todas las puertas para que el agua “no entrara dentro de las casas”.