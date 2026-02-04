Más de 40 nuevos desalojos y 300 personas aisladas en la Serranía de Ronda

Más de cuarenta personas han sido desalojadas de forma preventiva en los municipios de Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar, en la Serranía de Ronda, y unas trescientas personas están aisladas, tras las fuertes lluvias por la borrasca Leonardo.

Los nuevos desalojos, que han sido de 24 personas en Cortes de la Frontera y una veintena en Jimera de Líbar, se unen a las diez familias que ya fueron desalojadas en la noche del martes en Ronda, ha informado la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.

Además, se está muy pendiente de la situación en Teba, donde es posible que se tenga que desalojar una zona residencial cercana a un área inundable, y también se está evaluando posibles desalojos preventivos en Bobadilla Estación, en el término municipal de Antequera, en una zona recurrente en cuanto a inundaciones.

Todas las personas afectadas se han podido realojar en viviendas de familiares o en hoteles habilitados para la ocasión.

En Cañete la Real también se ha producido un desalojo de una persona dependiente.

Unos 300 aislados en Ronda

Unas 300 personas se encuentran aisladas en zonas rurales de Ronda, ya que sus accesos se han visto afectados por las crecidas de cauces durante el aviso rojo por lluvias de la borrasca Leonardo, según ha informado la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández.

Se trata de los lugares conocidos como Llano de la Cruz, Frontones, Fuente de la Higuera y Pilar de Cartajima, zonas donde hay muchos carriles cortados y desprendimientos.

Fuentes municipales han precisado que algunas de esas personas desatendieron la recomendación del desalojo preventivo efectuado por el Ayuntamiento este martes y permanecieron en sus viviendas y que la mayoría de aislados están en Llano de la Cruz.

La recomendación del desalojo se efectuó ante la previsión de inundaciones en la zona por cercanía a los cauces.

Ronda posee el segundo término municipal más extenso de la provincia de Málaga después de Antequera; por él discurren ríos como el Guadalevín, que pasa por el Tajo y la zona de Navares y Tejares, y el Guadalcobacín y ambos confluyen en el Guadiaro.