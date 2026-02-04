Temporal
Pedanías de Antequera recuperan el agua tras 48 horas de corte por las lluvias
El servicio se restableció este martes por la mañana tras reparar la tubería principal, que se había roto por los movimientos de tierra como consecuencia del agua caída
Los vecinos de las pedanías de la zona sur del Torcal y del municipio de Villanueva de la Concepción han comenzado a recuperar el suministro este martes, 3 de febrero, después de dos días de interrupción en el servicio, de la red de distribución.
La avería en la red principal de Aguas de los Verdiales fue consecuencia directa de las intensas lluvias, que han provocado movimientos de tierra que fracturaron la tubería matriz, lo que obligó a interrumpir el suministro.
El alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez (PSOE), ha informado sobre la situación tras finalizar los trabajos de urgencia. «La tubería principal ya está arreglada, ahora estarán revisando las posibles consecuencias tras el corte del suministro», según ha manifestado el regidor villanovense, quien añadió que hoy ya debería tener ya todo el mundo agua con normalidad, si todo va según lo previsto.
A pesar de las obras de reparación, los operarios del servicio técnico permanecerán vigilantes estos días ante las posibles bolsas de aire que se hayan quedado dentro de la red o de los problemas de presión que suelen producirse tras un corte prolongado en una red de diseminados tan extensa.
Riesgo de nuevas averías
La alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción ha lanzado una advertencia técnica sobre la actual fragilidad de las infraestructuras de agua en la zona del Torcal.
Además, explican desde el Consistorio, la saturación de los suelos como consecuencia de las abundantes lluvias caídas incrementa el riesgo de nuevos incidentes con las precipitaciones que se espera a lo largo de las próximas semanas.
«Es muy recomendable tener un depósito de reservas para estos casos; las averías con estas condiciones meteorológicas van a ser habituales este año; no deja de llover y el terreno se mueve, por lo que es casi seguro que se volverá a repetir esta situación», explica el regidor Gonzalo Sánchez.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción y la empresa distribuidora Aguas de los Verdiales agradecen a los vecinos la paciencia ante una avería con una resolución técnica tan compleja por las condiciones del terreno pero advierten de que hay que estar preparados por si vuelven a surgir problemas en los próximos días.
