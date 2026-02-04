Borrasca Leonardo
Ronda, sin incidencias destacadas tras una noche "en vilo" por el aviso rojo
La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, informó que las incidencias fueron menores, como el derrumbe parcial de una fachada y el hundimiento de una calzada
Ronda no ha registrado incidencias destacadas durante la noche, que ha transcurrido "prácticamente en vilo" para seguir la evolución del temporal, que mantiene en aviso rojo a la comarca por fuertes lluvias.
La alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, señala que, en general, "la noche ha transcurrido con relativa normalidad, sin incidencias destacadas"; y como principales sucesos, destaca el derrumbe de parte de la fachada de una vivienda entre la calle Pedro Romero y la plaza del Socorro. La zona ha sido señalizada.
La regidora también se refiere en su publicación al hundimiento de parte de la calzada de la calle Santa Cecilia, en su inicio; y también apunta que se ha cortado al tráfico en calle Los Remedios impidiendo el paso a Carmen Abela; en calle Naranja con Almendra, hacia María Cabrera; y en María Cabrera a Puya. Se procederá a evaluar este daño.
La sede del Consorcio Provincial de Bomberos en Ronda mantiene desde anoche un puesto de mando específico de Emergencias 112.
Corte de la carretera a Benaoján
En Cortes de la Frontera, está cortada la carretera a Benaoján por un desprendimiento y la carretera A-373 en dirección a Ubrique por una grieta en la calzada.
