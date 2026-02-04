Ronda, sin incidencias destacadas tras una noche "en vilo" por el aviso rojo

Ronda no ha registrado incidencias destacadas durante la noche, que ha transcurrido "prácticamente en vilo" para seguir la evolución del temporal, que mantiene en aviso rojo a la comarca por fuertes lluvias.

La alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández, señala que, en general, "la noche ha transcurrido con relativa normalidad, sin incidencias destacadas"; y como principales sucesos, destaca el derrumbe de parte de la fachada de una vivienda entre la calle Pedro Romero y la plaza del Socorro. La zona ha sido señalizada.

La regidora también se refiere en su publicación al hundimiento de parte de la calzada de la calle Santa Cecilia, en su inicio; y también apunta que se ha cortado al tráfico en calle Los Remedios impidiendo el paso a Carmen Abela; en calle Naranja con Almendra, hacia María Cabrera; y en María Cabrera a Puya. Se procederá a evaluar este daño.

La sede del Consorcio Provincial de Bomberos en Ronda mantiene desde anoche un puesto de mando específico de Emergencias 112.

Desde primera hora, la alcaldesa de Ronda se encuentra en el puesto de mando que la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias, EMA 112, en Andalucía ha instalado en la ciudad, para coordinar la respuesta ante posibles incidencias. / L. O.

Corte de la carretera a Benaoján

En Cortes de la Frontera, está cortada la carretera a Benaoján por un desprendimiento y la carretera A-373 en dirección a Ubrique por una grieta en la calzada.