Antequera restaurará la zona de la Alcazaba que cayó en 2023

El Ayuntamiento de Antequera ha presentado el proyecto técnico de actuación en el paño de la muralla noroeste de la Alcazaba que se derrumbó en 2023.

El objetivo es garantizar la seguridad, frenar el deterioro y proteger uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, mediante una intervención rigurosa, controlada y respetuosa.

El proyecto cuya ejecución supondrá una inversión de entre los 350.000 y 400.0000 euros, ha sido desarrollado por la empresa especializada Yamur Arquitectura y Arqueología, S.L. Sus arquitectos, Salvador García Villalobos y Pedro Gurriarán Daza, se han centrado en los problemas de estabilidad derivados de las filtraciones de agua, la degradación de materiales y la pérdida de cohesión estructural de los mismos.

Noticias relacionadas

El colapso afecta a un forro de mampostería del siglo XX, no a la muralla medieval original, por tanto, el derrumbe no obedece a ningún vestigio histórico ni arqueológico. La restauración contemporánea no estaba correctamente trabada con la fábrica histórica y utilizó rellenos pobres (escombros, tierra y poco mortero), donde las filtraciones de agua desde intramuros agravaron la inestabilidad.