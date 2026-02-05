Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comarca de Ronda seguirá sin clases este viernes

Se retoma la actividad educativa en toda Andalucía, salvo en las zonas desalojadas, afectadas por la crecida de cauces o con carreteras e infraestructuras dañadas

Varios niños hacen fila con sus mochilas.

Varios niños hacen fila con sus mochilas. / ep

EP

Sevilla

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que este viernes, 6 de febrero, se retomará la actividad educativa en toda Andalucía, salvo en las zonas desalojadas, afectadas por la crecida de cauces o con carreteras e infraestructuras dañadas.

Así lo ha indicado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, consultado por Europa Press, en el que ha detallado que no habrá actividad lectiva en la comarca de Ronda (Málaga) ni en Grazalema (Cádiz).

