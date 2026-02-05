La comarca de Ronda seguirá sin clases este viernes

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que este viernes, 6 de febrero, se retomará la actividad educativa en toda Andalucía, salvo en las zonas desalojadas, afectadas por la crecida de cauces o con carreteras e infraestructuras dañadas.

Así lo ha indicado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, consultado por Europa Press, en el que ha detallado que no habrá actividad lectiva en la comarca de Ronda (Málaga) ni en Grazalema (Cádiz).