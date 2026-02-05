Borrasca Leonardo
Desalojadas 20 personas en Benaoján al desprenderse una ladera
El alcalde destaca la ausencia de daños personales y la rapidez con la que se ha actuado para la reubicación de los afectados
EP
Unos 23 vecinos de la localidad malagueña de Benaoján han sido desalojados en la tarde de este jueves de sus casas por un desprendimiento de una ladera durante el paso de la borrasca 'Leonardo' por la provincia de Málaga, sin que consten daños personales.
Así lo ha asegurado el alcalde, Guillermo Becerra, quien ha explicado en declaraciones a Europa Press que estos desalojos se han producido en la barriada de la Estación y ha señalado que "aquí casi todo el mundo tiene familia", por lo que los vecinos que han tenido que salir de sus casas ya están realojados.
"La única alegría es que no se ha producido ninguna desgracia humana y los daños materiales ya se arreglarán", ha expresado Becerra, quien ha apuntado que esta borrasca ha provocado otros problemas en el municipio, como inundaciones de algunas vías y desprendimientos.
