Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca en directoVuelta a claseDesaparecida SayalongaVientoBobby LoganLluvia en GrazalemaSector primarioTerremotosCarreteras cortadas
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Alhaurín de la Torre tras agredir a su pareja y atrincherarse en su casa con armas blancas

La negociación de los agentes con el hombre permitió finalmente que se entregara y dejara de autolesionarse

Radiopatrulla de la Policía Local.

Radiopatrulla de la Policía Local.

La Opinión

Un hombre ha sido detenido en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre después de que presuntamente agrediera a su pareja y se atrincherara con armas blancas en su vivienda, donde se autolesionó. Según ha informado el ayuntamiento, el suceso ocurrió el pasado martes. La Policía Local y la Guardia Civil se movilizaron tras tener constancia de un incidente violento en un domicilio. Los agentes encontraron que un hombre se encontraba muy alterado que se estaba autolesionando y dejando restos de sangre en distintas estancias de la casa.

Durante la intervención, los funcionarios llevaron a cabo labores de mediación y negociación, y priorizaron en todo momento "una resolución pacífica del incidente". Tras un periodo prolongado de diálogo y con el apoyo de personal sanitario, el individuo depuso su actitud, entregó voluntariamente los objetos peligrosos y fue atendido por los servicios médicos.

Noticias relacionadas

Paralelamente, los agentes recabaron información de la pareja del hombre, que también se encontraba en el domicilio y manifestó haber sufrido una agresión previa a la actuación policial. La actuación concluyó sin que se produjeran daños personales a terceros, y el individuo fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
  2. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: el río Guadalhorce se desborda, mientras Ronda sigue en alerta roja, pero sin incidentes
  3. El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
  4. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  5. Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
  6. La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
  7. Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia
  8. El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika

Detenido en Alhaurín de la Torre tras agredir a su pareja y atrincherarse en su casa con armas blancas

Detenido en Alhaurín de la Torre tras agredir a su pareja y atrincherarse en su casa con armas blancas

Con croquetas o palomitas: las 10 hamburguesas de Málaga que quieren ser la mejor de España

Con croquetas o palomitas: las 10 hamburguesas de Málaga que quieren ser la mejor de España

La cadena gallega José Luis Joyerías prepara su llegada al Centro de Málaga y abrirá una tienda en la calle Nueva

La cadena gallega José Luis Joyerías prepara su llegada al Centro de Málaga y abrirá una tienda en la calle Nueva

Un autobús con 29 pasajeros se sale de la vía en Pizarra pero no deja heridos

Un autobús con 29 pasajeros se sale de la vía en Pizarra pero no deja heridos

Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana

Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana

Mejoran ligeramente la tasa de pobreza y el riesgo de exclusión en 2025

Mejoran ligeramente la tasa de pobreza y el riesgo de exclusión en 2025

Borrasca Leonardo: ¿Qué carreteras siguen cortadas en la provincia de Málaga?

Borrasca Leonardo: ¿Qué carreteras siguen cortadas en la provincia de Málaga?
Tracking Pixel Contents