Detenido en Alhaurín de la Torre tras agredir a su pareja y atrincherarse en su casa con armas blancas

Un hombre ha sido detenido en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre después de que presuntamente agrediera a su pareja y se atrincherara con armas blancas en su vivienda, donde se autolesionó. Según ha informado el ayuntamiento, el suceso ocurrió el pasado martes. La Policía Local y la Guardia Civil se movilizaron tras tener constancia de un incidente violento en un domicilio. Los agentes encontraron que un hombre se encontraba muy alterado que se estaba autolesionando y dejando restos de sangre en distintas estancias de la casa.

Durante la intervención, los funcionarios llevaron a cabo labores de mediación y negociación, y priorizaron en todo momento "una resolución pacífica del incidente". Tras un periodo prolongado de diálogo y con el apoyo de personal sanitario, el individuo depuso su actitud, entregó voluntariamente los objetos peligrosos y fue atendido por los servicios médicos.

Paralelamente, los agentes recabaron información de la pareja del hombre, que también se encontraba en el domicilio y manifestó haber sufrido una agresión previa a la actuación policial. La actuación concluyó sin que se produjeran daños personales a terceros, y el individuo fue trasladado a un centro hospitalario para su evaluación médica.