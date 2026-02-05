Inundaciones por la borrasca Leonardo: el río Guadiaro suma 40 horas desbordado

El río Guadiaro, a su paso por Majaceite, sigue desbordado y no parece que vaya a mejorar la situación en breve. Ya ha cumplido 40 horas en esa situación, desde que a las 4 de la madrugada del miércoles alcanzara el nivel rojo de capacidad y el continuo aumento del caudal pulverizara todos los máximos históricos registrados por la Red Hidrosur en este cauce.

Actualmente, además, ha retomado la tendencia al alza en el caudal, que iba en descenso a lo largo de este jueves. Pero las lluvias caídas a partir del mediodía volvieron a elevar la cantidad de agua que porta el Guadiaro, que no ha conseguido bajar a niveles por debajo de la alerta roja.

Para hacerse una idea, el nivel rojo se activa cuando el cauce no tiene capacidad para asumir el caudal del río. El punto de medición de Majaceite establece que la capacidad máxima es de 2 metros de altura de agua. Pues a las 20.00 horas del miércoles se llegó a marcar 4,76 metros de altura, más del doble del máximo que puede soportar.

Desde entonces, las 20.00 horas del miércoles, el nivel del río Guadiaro fue en descenso. Pero siguió desbordado. Hay que tener en cuenta que tardó 10 horas en bajar de los cuatro metros de altura de agua por el cauce y que el mínimo que ha tocado en estas 40 horas desbordado fue de 2,48 metros, todavía 0,48 centímetros por encima de su capacidad máxima. Eso fue a las 11.00 horas de este jueves. A partir de entonces volvió a subir el nivel de agua, llegando a los 4,29 metros de las 17.00 horas de hoy.

El descenso del caudal se está produciendo de forma muy lenta. A las 19.00 horas seguía con 4,24 metros de altura, más del doble de su límite para desbordarse.

El río Guadiaro desbordado a la altura de Cortes de la Frontera. / L. O.

Cuatro ríos en riesgo

La cuenca del Guadalhorce también está en una situación delicada. Al menos cuatro ríos de esta cuenca están con niveles por encima de los normales, alcanzando el nivel amarillo o naranja. Eso sí, parece que a las 17.00 horas lo peor ya había pasado y la tendencia era a la baja, que se mantenía a lo largo de la tarde de este jueves.

La situación peor la presentaban el río Grande, a la altura de Las Millanas; y el Guadalhorce, por Bobadilla. Ambos estaban a un nivel naranja. En el primer caso, parece que la situación está estabilizada, ya que lleva desde las 15.00 horas del pasado miércoles con el mismo nivel de caudal, rondando el límite del nivel naranja, que es 1,5 metros de caudal, según datos de la Red Hidrosur, y no se espera una evolución al alza.

El río Guadalhorce, a su paso por Bobadilla, se desbordó el miércoles y parte de la noche del jueves y desde entonces ha ido bajando. Sin embargo, desde las 17.00 horas ha ido descendido el caudal hasta situarse en el nivel naranja. La tendencia parece levemente al alza, aunque no muy importante, al pasar de los 3,53 a los 3,67 metros de caudal entre las 18.00 y las 19.00 horas.

Esto tiene su efecto un poco más abajo del cauce del Guadalhorce, ya que en Cártama al vuelto al nivel amarillo por el leve aumento del caudal en las últimas horas, alcanzando los 2,69 metros. No obstante, parece que no se esperan incrementos muy bruscos y que baje de este nivel a lo largo de esta noche.

El río Turón (Ardales) y el Guadalteba (Teba) están en nivel amarillo, pero con un caudal controlado por ahora y que esta noche, previsiblemente, empiece a bajar gracias a la retirada de las lluvias esta tarde.