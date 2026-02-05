Borrasca Leonardo
La ONG del chef José Andrés se despliega en Grazalema y Ronda para ayudar a la población
Miembros de World Central Kitchen se encuentran en Grazalema desde hace dos o tres días, donde han instalado un punto de distribución de comida para los afectados por la borrasca Leonardo
Efe
La ONG World Central Kitchen, fundada po el chef José Andrés, se ha desplegado en Grazalema y otros puntos de la provincia de Cádiz como Ubrique y Algeciras para ofrecer ayuda y alimentos a los cientos de desalojados por el temporal.
Según ha explicado a EFE Miguel Tortosa, miembro de la organización, también tienen previsto desplazarse en las próximas horas a Zahara de la Sierra y a Ronda, adonde está siendo evacuada la mayor parte de la población de Grazalema desalojada, unas 1.500 personas.
Distribución de comida
La organización está operativa en la zona desde hace dos o tres días, y actualmente varios de sus miembros permacen en un hotel de Grazalema donde han sido reubicados, como albergue provisonal, parte de los vecinos de este municipio, el más afectado por la borrasca Leonardo, y donde ya han instalado un punto de distribución de comida.
"Lo que solemos hacer en este tipo de circunstancias -detalla- es analizar la zona y traer comida rápida como bocadillos o molletes adaptándonos a la cultura (culinaria) del lugar. Tambén fruta, agua y a veces algo de dulce".
Y eso, explica, es lo que están distribuyendo en las localidades gaditanas afectadas por el temporal en las que se han desplegado.
Pero transcurridas 48 horas, la organización ofrece ya un menú a base de comida caliente, que es lo que van empezar a distribuir. En concreto, estofado de ternera con patatas y garbanzos con bacalao.
La organización ya está en contacto con restaurantes asociados de municipios gaditanos como Ubrique, Ronda, Algeciras y Jerez para las tareas de aprovisionamiento y distribución.
"Llegamos el día 2 (de febrero) y estaremos el tiempo que haga falta", concluye.
