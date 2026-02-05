Ronda continúa trabajando en las pedanías para reabrir los accesos afectados por el temporal

Ronda continúa trabajando para recuperarse de las consecuencias de la borrasca. El Ayuntamiento ha informado de que se trabaja este jueves en las pedanías para reabrir los accesos que han aislado a unos 300 vecinos.

Según se ha establecido en la reunión del puesto de mando de Emergencias 112 Andalucía, en Ronda, se han concretado varios puntos donde la Unidad Militar de Emergencia (UME), que se ha desplazado al municipio, trabaja para poder establecer vías de paso para los residentes en la zona.

Pedanías más afectadas

Será en los lugares donde se puedan realizar estas tareas, ha aclarado la regidora, ya que hay aún algunas zonas donde no se puede trabajar, como en el caso de La Indiana. Las pedanías más afectadas son el Llano de la Cruz, Fuente la Higuera y La Indiana. En esta última, hay vecinos que siguen desalojados por el alto caudal del río y el peligro que conlleva de desbordamiento, ya que continúa lloviendo intensamente.

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha informado de los problemas con las comunicaciones con cortes en las carreteras que comunican Ronda con Sevilla y Algeciras, que se unen a las incidencias en otras vías de municipios cercanos y que se intentarán ir solucionando lo antes posible, siempre y cuando la situación lo permita.

Por último, ha recordado a todos los vecinos que, ante cualquier incidencia, se pongan en contacto con el 112 para que se puedan atender.

Caídas y derrumbes en zonas rurales

Paralelamente, la concejalía de Parques y Jardines está revisando el arbolado de la ciudad y los posibles daños, realizando distintas intervenciones. Una de ellas ha consistido en la caída controlada de una palmera de grandes dimensiones en el Parque de la Alameda del Tajo. Del mismo modo, entre otras, se ha intervenido en la calle Molino de Alarcón.

Asimismo, la Policía Local también está llevando a cabo la señalización y trabajando en zonas con peligros de derrumbes, como en la calle Cerrillo. Siguen cortados varios caminos y desalojados los vecinos de una veintena de casas en áreas rurales, cercanas a zonas que se han inundado, una medida que tomó el Ayuntamiento de forma preventiva en la tarde del pasado martes.