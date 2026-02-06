Alpandeire lidera las precipitaciones en Málaga con más de 300 litros

En los 5 primeros días del mes de febrero el municipio de Alpandeire, en el Valle del Genal, ha registrado 323 litros por metro cuadrado tras el paso de las últimas borrascas, lo que lo convierte en el pueblo de la provincia de Málaga que ha recibido más precipitaciones en estas jornadas.

Así lo ha explicado Gaspar Mena, responsable de la estación meteorológica de Alpandeire, que también ha apuntado que en enero han caído sobre la localidad 443 litros. Con ello, en lo que llevamos de año hidrológico, que comenzó en octubre, el municipio ha registrado más de 1.200 litros por metro cuadrado. Este dato toma mayor relevancia si tenemos en cuenta que la pluviometría media anual de Alpandeire se sitúa entre 800 y 1.000 litros.

El agua brota del suelo en Alpandeire. / l.o.

Inmenso caudal subterráneo

Las fuertes lluvias han hecho que ‘reviente’ el Pozancón, un pozo natural de gran profundidad y unos veinte metros de diámetro que se ubica en los límites del casco urbano de Alpandeire, junto a las últimas casas de la parte baja del pueblo, del que brota una ingente cantidad de agua. Gaspar Mena ha indicado que en el subsuelo de Alpandeire debe haber un inmenso caudal, sea en forma de lago o de río subterráneo que en épocas de lluvias arroja a la superficie el agua que ya no pueden canalizar las galerías calizas. En este sentido, desde épocas remotas los zahoríes coincidían en que existían todos los indicios para afirmar que bajo la tierra y las rocas sobre las que se asienta la localidad hay una enorme acumulación de agua.

Todo apunta a que el impresionante caudal que arroja el Pozancón proviene de la Sierra de Jarastepar, una enorme mole de roca caliza de 1.427 metros de altitud situada al norte de Alpandeire. En esta montaña debe existir un amplio y complejo sistema de grutas y simas interconectadas entre sí que serían las que encauzarían el agua hasta el Pozancón.

Las calles de Alpandeire son un río. / l.o.

Lago de enormes dimensiones

De esta manera, se puede deducir que bajo este monumento natural hay un lago de enormes dimensiones y que, en un nivel inferior a este último, discurre un río subterráneo conectado mediante sifones al lago, lo que provoca que cuando sube el nivel de las aguas del río estas lleguen con mucha presión hasta el lago superior que, incapaz de soportar tal caudal, eyecta las aguas con muchísima fuerza hasta el Pozancón, y este hacia el exterior.

Cuando llueve con intensidad como en estos días el Pozancón se convierte en un volcán de agua, expulsando miles de litros por segundo. Además, en las inmediaciones de este lugar existen otros nacimientos, como por ejemplo las Alfaguaras, situadas a unos 200 metros de distancia del Pozancón.

Numerosos destrozos en los alrerdedores del pueblo de Alpandeire / l.o.

Brotando agua del suelo

Dentro del casco urbano del municipio, en las mismas calles de Alpandeire, también está brotando agua del suelo en las Hediondas, las Alfaguarillas del Mudo o las Alfaguaras de la Casa Grande. Cabe mencionar también que a un kilómetro escaso del Pozancón se encuentra otro paraje espectacular, el Chorrerón, un impresionante salto de agua que se alimenta de los abundantes caudales expulsados por el Pozancón y las Alfaguaras.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Alpandeire se ha informado de que, pese a las intensas lluvias, no se han registrado incidencias de gravedad más allá del corte de caminos públicos del término municipal por desprendimientos. En este sentido, desde el Consistorio se ha actuado con celeridad contando con maquinaria pesada para despejar estos caminos y facilitar el acceso a las propiedades de los vecinos en el entorno, sobre todo con el objetivo de que puedan alimentar a los animales y comprobar el estado de las fincas.

Según ha subrayado Mª Dolores Bullón, alcaldesa de Alpandeire, el pasado martes el Ayuntamiento activó el Plan de Emergencia Municipal, que se mantendrá hasta que mejore la situación meteorológica. En este marco, el Consistorio cuenta con dispositivos que están permitiendo una comunicación constante, fluida y efectiva con Protección Civil con el objetivo de agilizar la realización de actuaciones de emergencia en caso de que fuera necesario.