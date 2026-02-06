Fundación Unicaja destina 50.000 euros para ayudar a los vecinos de Grazalema desplazados a Ronda por el temporal

Fundación Unicaja va a destinar una aportación extraordinaria de 50.000 euros para apoyar a los 250 vecinos de Grazalema que han tenido que ser desalojados y trasladados a Ronda como consecuencia del fuerte temporal que ha afectado a la zona en los últimos días.

La ayuda se articulará a través del Ayuntamiento de Ronda, que coordina la atención inmediata a los afectados junto con los servicios de emergencia y organizaciones de apoyo local. Los fondos se destinarán a cubrir comida, alojamiento temporal, suministros esenciales y otras necesidades básicas mientras se restablece la normalidad.

Con esta colaboración, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con el bienestar de las personas y su apoyo a situaciones de emergencia en el territorio andaluz. La institución mantiene una línea de apoyo con entidades públicas y sociales para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante crisis que afectan directamente a la ciudadanía.

Fundación Unicaja insiste en que quieren estar al lado de los vecinos de Grazalema en un momento especialmente difícil. "Nuestra prioridad es contribuir a que dispongan de los recursos esenciales mientras se trabaja en la recuperación de sus hogares y entornos", afirman en un comunicado.