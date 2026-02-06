La presa de Montejaque amenaza Benaoján: la Guardia Civil desaloja a 200 vecinos

El municipio de Benaoján vuelve a ser el centro de un operativo de desalojo preventivo de viviendas ubicadas en zonas inundables a causa de los efectos producidos por la borrasca 'Leonardo' a su paso por la provincia malagueña.

La Guardia Civil indican que se trata de un "desalojo preventivo de 200 personas en zonas inundables" y ante el "riesgo de inundaciones", y señalan que el dispositivo tiene como objetivo "garantizar la seguridad de la ciudadanía en los puntos más vulnerables frente a las crecidas de agua".

Desbordamiento de la presa de Montejaque

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Benaoján han informado de que la pedanía de la Estación "está siendo desalojada debido al riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque" y han precisado a través de mensajes en redes sociales, que el desalojo se realiza "de manera organizada", pidiendo "prudencia" a la población.

Desde Emergencias 112 Andalucía han señalado que el operativo de desalojo preventivo está en desarrollo y que aún no se han contabilizado las personas que realmente han tenido que salir de sus casas, pero que serán trasladadas a la localidad limítrofe de Montejaque.

Estudio geológico

Además, desde el Consistorio han apuntado que "los geólogos siguen estudiando in situ la situación" del municipio, aunque han apuntado en que "en principio, no hay riesgos".

Centro de Coordinación Operativa Local. "El agua está entrando en las viviendas desde el subsuelo con mucho movimiento y ruido de tierras interiores", asegura el subdelegado / AYUTAMIENTO DE BENAOJÁN / Europa Press

Primera evacuación

Hasta ahora, un total de 54 personas habían sido desalojadas de Benaoján debido al temporal. Durante la pasada noche efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) realizaron misiones de achique y de evacuación de vecinos en esta localidad de la Serranía de Ronda, junto a la Guardia Civil y Emergencias 112 Andalucía por riesgo de desprendimientos en sus viviendas.

Afectó a una docena de viviendas. De hecho, unos 23 vecinos de la localidad fueron desalojados por el desprendimiento de una ladera, según aseguró el alcalde, Guillermo Becerra, quien explicó que estos desalojos se han producido en la barriada de la Estación.

"Aquí casi todo el mundo tiene familia", por lo que los vecinos que han tenido que salir de sus casas ya están realojados, añadió.