Atendidas dos personas afectadas tras un incendio en Cuevas del Becerro

Dos personas han sido atendidas y evacuadas al hospital tras un incendio en una vivienda en la localidad malagueña de Cuevas del Becerro, donde los servicios de la Unidad Militar de Emergencia (UME) han colaborado en la atención a los afectados y, posteriormente, en el traslado de una de ellas al centro hospitalario, según han informado desde el Ministerio de Defensa en redes sociales.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 21.50 horas alertando de que salía humo de una vivienda. De inmediato, se dio aviso a los bomberos, a los sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Además, la UME también se dirigió al lugar.

Al parecer, el alertante informaba de que había personas atrapadas y que eran mayores. Desde los servicios sanitarios trasladaron a un hombre de 89 años al hospital de Ronda.

Por su parte, el portavoz de la UME, cabo Antonio Diosdado, ha detallado que este pasado viernes sobre las 22.00 horas estaban en el Puesto de Mando Avanzado cuando llegó un aviso a bomberos sobre el incendio en una vivienda particular en la localidad de Cuevas del Becerro, cercana a Ronda. Tras ello, acudieron los efectivos de los bomberos y el equipo sanitario de la UME ofreció los servicios puesto que "disponía de material para atender a personal que se encontrara intoxicado por inhalación de humos".

Tras ser requeridos, los efectivos de la UME acudieron "y se ayudó a los bomberos a atender a las dos personas mayores que se habían quedado atrapadas dentro de la vivienda". La mujer afectada tuvo que ser trasladada con la ambulancia de la UME al hospital del Ronda y "parece ser que afortunadamente están los dos bien".