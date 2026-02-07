Cortes de la Frontera tras "los movimientos y zumbidos" en la zona: "El municipio no está en peligro"

El municipio malagueño de Cortes de la Frontera ha aclarado en relación con los "movimientos y zumbidos constantes" en la zona que el municipio "no está en peligro". En un publicación en redes sociales, el Ayuntamiento ha informado a la población, a quienes han dado las "gracias por la paciencia y compresión", de que "es normal que sintáis todos esos sonidos y movimientos porque está ocurriendo en todas partes y en zonas muy cercanas", al tiempo que han precisado que a las 05.25 horas de este sábado desde el Área de Seguridad mantenían una conversación con los científicos del CSIC.

Publicación del Ayuntamiento de Cortes

Posteriormente, sobre las 8.30 horas han indicado que retomaron "conversación para actualizar datos" y les trasladaron que "Cortes de la Frontera no está en peligro. Es normal que sintáis todos esos sonidos y movimientos porque está ocurriendo en todas partes y en zonas muy cercanas a vosotros", han señalado. De igual modo, desde el Ayuntamiento han indicado que siguen "analizando y trabajando junto al IGN". Por otro lado, han pedido a los vecinos que si notan "algún nuevo desprendimiento dentro del municipio, grietas u otra cosa que debamos saber, llamadnos".

Imagen del paso del temporal por Cortes de la Frontera / L.O.

Cabe recordar que la provincia de Málaga ha registrado en las últimas horas diversos terremotos que se han sentido en varias localidades malagueñas. Desde el sistema Emergencias 112 Andalucía han explicado que han recibido llamadas desde las localidades malagueñas de Casares, Cortes de la Frontera y Gaucín. Asimismo, han precisado que no constan daños personales.

Reparación de una tubería en Cortes dañada por el temporal / L.O.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera en relación con el estado de la presa de Montejaque han aclarado que "sigue monitorizada y desaguando de manera controlada", además de que se mantiene las medidas preventivas en la Estación de Cortes.

Noticias relacionadas

Sobre carreteras, han recordado que se mantiene la vía Cortes-Benaoján cortada al tráfico. Por último, han informado de una avería de agua en el que los operarios del Ayuntamiento "están trabajando en el terreno para restablecer el suministro lo antes posible".