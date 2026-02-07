El temporal mantiene cortadas carreteras en todas las comarcas de Málaga

Las consecuencias del paso de las borrascas siguen dejando carreteras cortadas en todas las comarcas de la provincia de Málaga, tanto de la red autonómica, como la red de comarcales que gestiona la Diputación de Málaga.

La Opinión

Red comarcal

Fuentes de la Diputación han detallado que las comarcas más afectadas son las comarcas de la Serranía de Ronda y el Valle del Genal, donde continúan cortadas la MA-7402 (Acinipo); la MA-8306 (Benalauría); la MA-8401 (Cortes de la Frontera) y la MA-8302 (Genalguacil). También se ha cortado la MA-8406 (Benalauría paraje Venta la Leche). En Guadalteba, se mantiene cortada la MA-6406, desde el kilómetro 0 al 6 en el término municipal de Teba por inundación de la vía.

Daños en la MA-8306, que conecta Benalauría con la A-369 / L.O.

En la Axarquía, la MA-3112, en el término municipal de Almáchar, permanece cortada tras el deslizamiento de un talud "con una situación de alto riesgo". Existe la posibilidad de que se produzca un desprendimiento mayor que podría llegar a cortar completamente la vía, por lo que ante esta situación se ha procedido al corte preventivo de la carretera, comunicándolo a la Guardia Civil y a los ayuntamientos afectados, con el fin de evitar cualquier posible accidente. De igual modo, según han indicado, paralelamente se están realizando trabajos de retirada de material y señalización de la zona.

Deslizamiento de tierra en la MA-3112 en Almáchar / L.O.

Por último, también de la red de comarcales de la Diputación, permanece cortada la MA-6406 en la comarca de Antequera, a su paso por Almargen.

Red autonómica

En las últimas horas también permenecen cortadas al tráfico varias carreteras de la red autonómica que gestiona la Junta de Andalucía, según informa la DGT. Es el caso de la A-7202, que está cortada en el kilómetro 4.5, en Archidona por inundación de la vía desde la tarde del pasado miércoles.

En Campillos, también está cortada al tráfico la A-7286 en el kilómetro 12 por inundación desde la mañana del miércoles. La carretera A-384, que une Almargen con Olvera, también está cortada al tráfico desde el kilómetro 66 al 90 por inundación desde las 12.53 horas.

Y varias vías del Valle del Guadalhorce se suman a este listado. Como la carretera A-7054, que está cortada al tráfico desde las 8 de esta mañana en el punto kilométrico 21 por el desprendimiento de tierra y rocas en el túnel de Casablanca. Esta carretera une las localidades de la Estación de Cártama y Pizarra. La A-357 es la alternativa a esta vía cortada.

Noticias relacionadas

Desprendimiento en el túnel de Casablanca, en la carretera de Pizarra / L.O.

Desprendimientos también en Guaro, pero no de última hora. La A-366 lleva cortada al tráfico en el kilómetro 53 desde la tarde del martes. Y la carretera de la Sierra de Mijas también está cerrada al tráfico. La A-387 está cortada por inundación en el punto kilométrico 8