El Castaño Santo de Istán: reducir los visitantes y mover la tierra son las propuestas para alargar la vida del árbol más antiguo de Málaga

El árbol más antiguo de la Sierra de las Nieves se ubica en el municipio de Istán. Es el Castaño Santo un ejemplar de enorme estatura, mide 23 metros de altura y tiene 14 metros de perímetro. Su edad también es sorprendente, oscila entre los 800 y 1.000 años. Aunque se encuentre en el interior de la provincia donde el invierno es más frío, el clima no es el óptimo para esta especie. Requiere de frío para recuperar la energía y producir frutos, explica Enrique Salvo Tierra, profesor titular de botánica de la Universidad de Málaga.

El calentamiento global está provocando una subida de las temperaturas, sobre todo en verano, lo que pone "en riesgo a estas especies" y en particular al Castaño Santo, que se sitúa en una zona bastante baja, afirma. El cambio climático no es la única amenaza, sino también lo son sus visitantes. Al marchar sobre el terreno sobre en el que florece, la tierra se compacta lo que influye sobre sus condiciones de vida.

Hay otro peligro que pone en riesgo este ejemplar casi milenario. La enfermedad de 'La seca', causada por un hongo del suelo, acecha y espera a que las temperaturas bajen, que es cuando el árbol es más vulnerable. Según el Portal Ambiental de la Junta de Andalucía, 'La seca' es una enfermedad que puede afectar a distintos grupos de especies vegetales y su afección produce graves efectos en la salud del ejemplar. Incluso puede provocar su muerte debido a “factores nocivos sin identificar".

El “impacto humano” también es decisivo, ya que puede influir en el ecosistema, que es muy amplio y da albergue a distintas especies de animales y vegetales, pero que se puede debilitar con tantas visitas. Eso produce que empiecen a incorporarse "todas las enfermedades posibles que pueda tener un árbol, con afecciones por insectos, por gusanos, por bacterias, por hongos, por virus, y entonces es cuando aparece el fenómeno de 'La seca', remarca Salvo Tierra.

Efectos del turismo sobre el ejemplar centenario

El pisoteo de la tierra tiene efectos sobre la salud de la vegetación que alberga un territorio. Y esto es algo que se produce a diario en el terreno que fructifica el Castaño Santo. La constante marcha de los visitantes sobre el terreno que rodea el ejemplar compacta la tierra e impide que las raíces respiren, explica Salvo Tierra.

Bajo la superficie “hay mucha vida”, recalca. Y cuando el conjunto subterráneo de raíces de los vegetales no puede respirar de manera correcta “los árboles van a caer…y esos árboles mueren”, sostiene. Los castaños tienen unas raíces amplias y extendidas lo que las pone en peligro y los ejemplares que son “mayores” son los que “corren más peligro”.

Raíces del ejemplar centenario Castaño Santo. / Ayuntamiento de istán

La “terapia perfecta” para asegurar una vida próspera del Castaño Santo es reducir los visitantes y mover la tierra que lo rodea. Lo ideal, para que se pueda continuar visitando, es establecer una “una limitación perimetral” que sea como mínimo “tan grande como la copa, pero en este caso incluso habría que ir a más”, señala el profesor.

La permeabilización del suelo también es clave. “Para que la escorrentía no se lleve los elementos fundamentales de la superficie del suelo, como puede estar ocurriendo en estos días”, mantiene Salvo Tierra. Así se permitiría oxigenar las raíces. Las fuertes lluvias pueden producir un encharcamiento de las raíces y este es un riesgo al que está expuesto este antiguo árbol al ubicarse sobre un terreno en el que no se mueve la tierra.

¿Por qué el Castaño Santo no es un Monumento Natural?

Desde el año 2011 el Ayuntamiento de Istán intenta que el Castaño Santo obtenga el título de Monumento Natural de Andalucía. No obstante, para que pueda serlo es necesario que el monumento sea público, o se ubique sobre suelo público, o que haya un convenio entre la propiedad, el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, asegura el alcalde del municipio José Miguel Marín.

El árbol centenario se ubica sobre una finca privada, lo que implica la necesidad de un acuerdo entre los tres agentes. “Existen dos titulares privados, de los cuales uno ha mostrado su conformidad con la cesión necesaria para que el suelo pase a titularidad pública, mientras que el otro no ha prestado hasta el momento dicho consentimiento”, mantienen desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta.

Este acuerdo no solo imposibilita el reconocimiento como Monumento Natural sino también la “protección del castaño” mediante la instalación de una valla que delimitaría su perímetro y “medidas para conservar y mejorar la vida del propio castaño”, mantiene el regidor.

La imposibilidad de la firma del convenio impide que se puedan poner en práctica las recomendaciones de Salvo Tierra. Actualmente no hay medidas de protección, “lo que hay es una parcela privada donde personas entran a ver el castaño”, recalca Marín. Son los propietarios de la parcela los que efectúan las actuaciones, mientras que la Junta y el Ayuntamiento de Istán no pueden intervenir.

La amenaza de las plagas y sus secuelas

El árbol estuvo enfermo en el año 2017 por la afección de la avispilla blanca, una plaga que afecta a distintas especies de castaño, lo que generó un “movimiento vecinal muy fuerte” en Istán, asegura su alcalde. Incluso se llevó a cabo una recogida de firmas en Change.org para reclamar su protección. Finalmente, se consiguió solucionar.

El Castaño Santo, árbol más santiguo de Málaga, a finales del año 2025. / La Opinión de Málaga

Aunque, siempre suelen quedar secuelas por esta enfermedad, asegura Salvo Tierra. No obstante, este árbol al contar con una avanzada edad ha sido capaz de generar “todo tipo de defensas frente a cualquier enfermedad”, recalca el profesor de la UMA. Para hacer frente a estas plagas es esencial “la normalización climática". Es decir, "un buen año de frío, de nieve y de viento, como hemos tenido en estos tres últimos meses, eso es el mejor tratamiento para muchas de las afecciones que puedan tener los árboles”, mantiene.

Nuevo sendero al Castaño Santo desde Istán

Ya se encuentra en fase de licitación el proyecto que consta de un nuevo sendero que lleva al árbol centenario desde el municipio de Istán. La novedad es un puente colgante de casi 100 metros que se ubicará sobre el río Verde. Lo más llamativo del sendero es la posibilidad de cruzar al otro lado del embalse, afirma Marín.

Algo que será de gran atractivo para los senderistas y aumentará el turismo en el pueblo. El nuevo recorrido superará los 13 kilómetros y permite visitar el árbol desde el propio municipio en el que se encuentra, ya que antes había que ir hasta Marbella para poder verlo.

¿Por qué se llama Castaño Santo?

Este ejemplar tiene muchos siglos de historia y esto ha generado leyendas. Desde el Ayuntamiento de Istán destacan “la rebelión de Sierra Bermeja en los albores del siglo XVI, cuyo testigo más representativo fue el denominado Castaño Santo, bajo cuyas ramas el rey Fernando el Católico celebró una misa de acción de gracias, allá por 1501”.

La vida del castaño se puede prolongar durante más tiempo siempre y cuando esté sano. “A priori para ellos, la muerte no es algo natural”, asegura el profesor, sino que es una “enfermedad” que les afecta y debilita hasta provocar su muerte.