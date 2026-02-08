Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desalojados

Se elevan a 555 los desalojados acogidos en Ronda, para los que cocina un chef Michelin

El Ayuntamiento de Ronda acoge a vecinos desalojados de Grazalema y Benaoján, ofreciendo alojamiento, comida y servicios esenciales en el pabellón deportivo El Fuerte

Imágenes del polideportivo El Fuerte en Ronda donde se encuentran los desalojados de Grazalema y de la Estación de Benaoján

Imágenes del polideportivo El Fuerte en Ronda donde se encuentran los desalojados de Grazalema y de la Estación de Benaoján / Francisco J. Olmo(EP)

EFE

Un total de 555 vecinos desalojados por los efectos y riesgos de las borrascas en Grazalema y Benaoján están acogidos en la ciudad malagueña de Ronda y para ellos cocinan, entre otros, el chef con dos estrellas Michelin Benito Gómez.

El pabellón deportivo de El Fuerte, en Ronda, continúa activo como corazón de la solidaridad tras el azote del temporal y ejerce de punto de atención para los desalojados, que comen en esta instalación pero duermen en hoteles y otros alojamientos (apartamentos, casas rurales y viviendas particulares) ofrecidos solidariamente.

Desalojados de la Estación de Benaoján en el polideportivo rondeño.

Desalojados de Grazalema y la Estación de Benaoján en el polideportivo rondeño. / Francisco J. Olmo (EP)

En este recinto, habilitado por el Ayuntamiento rondeño, se sirven a diario 650 menús para ellos y los integrantes del dispositivo y se prestan distintos servicios como atención sanitaria.

485 de Grazalema y 70 de Benaoján

La mayoría de acogidos proceden de Grazalema (485) y los restantes (70) del núcleo poblacional de la Estación de Benaoján, con los que Ronda sigue volcada, tanto instituciones como empresas, asociaciones, colectivos y particulares voluntarios. Profesionales de los cuerpos de seguridad y sanitarios, entre otros, atienden a los afectados.

Se sirven menús (desayunos, almuerzos y cenas) para desalojados y el personal del dispositivo, gracias a un grupo de cocineros y aportaciones como la de la organización no gubernamental del conocido cocinero José Andrés World Central Kitchen.

Un desalojado, junto a su perro.

Un desalojado, junto a su perro. / Francisco J. Olmo (EP)

Servicio veterinario y gran pantalla

Está previsto habilitar un servicio veterinario en estas instalaciones, que también cuentan con ludoteca, animaciones infantiles, una gran pantalla, biblioteca y un ropero con prendas nuevas.

El párroco de Grazalema oficia una misa este domingo junto a sacerdotes de Ronda y la Serranía rondeña.

Noticias relacionadas y más

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, que coordina el dispositivo de atención, recibió a los alcaldes de Grazalema y Benaoján, Carlos García y Guillermo Becerra, respectivamente, les trasmitió su apoyo y coordinaron acciones.

Imágenes de la zona desalojada de la Estación de Benaoján

Imágenes de la zona desalojada de la Estación de Benaoján / Francisco J. Olmo (EP)

