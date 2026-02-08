Desalojados
Se elevan a 555 los desalojados acogidos en Ronda, para los que cocina un chef Michelin
El Ayuntamiento de Ronda acoge a vecinos desalojados de Grazalema y Benaoján, ofreciendo alojamiento, comida y servicios esenciales en el pabellón deportivo El Fuerte
EFE
Un total de 555 vecinos desalojados por los efectos y riesgos de las borrascas en Grazalema y Benaoján están acogidos en la ciudad malagueña de Ronda y para ellos cocinan, entre otros, el chef con dos estrellas Michelin Benito Gómez.
El pabellón deportivo de El Fuerte, en Ronda, continúa activo como corazón de la solidaridad tras el azote del temporal y ejerce de punto de atención para los desalojados, que comen en esta instalación pero duermen en hoteles y otros alojamientos (apartamentos, casas rurales y viviendas particulares) ofrecidos solidariamente.
En este recinto, habilitado por el Ayuntamiento rondeño, se sirven a diario 650 menús para ellos y los integrantes del dispositivo y se prestan distintos servicios como atención sanitaria.
485 de Grazalema y 70 de Benaoján
La mayoría de acogidos proceden de Grazalema (485) y los restantes (70) del núcleo poblacional de la Estación de Benaoján, con los que Ronda sigue volcada, tanto instituciones como empresas, asociaciones, colectivos y particulares voluntarios. Profesionales de los cuerpos de seguridad y sanitarios, entre otros, atienden a los afectados.
Se sirven menús (desayunos, almuerzos y cenas) para desalojados y el personal del dispositivo, gracias a un grupo de cocineros y aportaciones como la de la organización no gubernamental del conocido cocinero José Andrés World Central Kitchen.
Servicio veterinario y gran pantalla
Está previsto habilitar un servicio veterinario en estas instalaciones, que también cuentan con ludoteca, animaciones infantiles, una gran pantalla, biblioteca y un ropero con prendas nuevas.
El párroco de Grazalema oficia una misa este domingo junto a sacerdotes de Ronda y la Serranía rondeña.
La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, que coordina el dispositivo de atención, recibió a los alcaldes de Grazalema y Benaoján, Carlos García y Guillermo Becerra, respectivamente, les trasmitió su apoyo y coordinaron acciones.
- La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
- Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga
- Ni lujos ni etiquetas: el refugio de Málaga con tapas caseras gratis que conquista a los amantes de la cuchara
- Los resistentes de la calle Alfambra de Málaga: Joyería Vasco y Bar los Cuñao, los dos negocios que persisten desde su construcción
- Martiricos o Universidad: ¿Qué ubicación de Málaga es mejor para la construcción de la Nueva Rosaleda?
- Los embalses en Málaga superan los 445 hectómetros: tiene reservas de agua para tres años
- Preocupación en la Serranía ante la amenaza de desbordamiento de la presa de Montejaque
- El pueblo de Málaga que se convierte en una feria gastronómica con su Fiesta de la Matanza: con 5.000 degustaciones gratis y guisos a fuego de leña