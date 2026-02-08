La fallida presa de Montejaque: de estar vacía a tener en vilo a miles de vecinos

La fallida presa de los Caballeros o del Hundidero, en Montejaque, abandonada por filtraciones pero con tanta agua en estas borrascas que se mantiene en vigilancia extrema, preocupa a miles de vecinos de la Serranía de Ronda y motivó el desalojo de más de 200 vecinos de la Estación de Benaoján este fin de semana.

Militares, Guardia Civil con drones y otros organismos monitorizan desde el martes el estado del viejo embalse. La Junta de Andalucía prevé que la presa rebase el punto de coronación y vierta agua al sistema de cuevas de la zona antes de llegar al río Guadiaro, pero se trata de una situación de normalidad que ha comunidad a los ciudadanos, mientras que los expertos y operarios controlan la crecida del río.

La Opinión

Adelantándose a la posibilidad del vertido, se efectuaron desalojos preventivos donde podía producirse la inundación, en concreto en Benaoján, primer municipio al que llegaría el agua desde esa presa, considerada en su momento la más moderna de España pero que resultó ser un histórico fracaso.

Inédita estampa

La inédita estampa del embalse lleno ha atraído este domingo a numerosas personas para contemplarlo, mientras la Guardia Civil impedía el paso. La presa data de 1924, es tipo bóveda-cúpula, está sobre el río Gaduares o Campobuche (afluente del Guadiaro), tiene capacidad de 36 hectómetros cúbicos y la Junta gestionó su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural.

Panorámica de la presa y embalse de Montejaque / Álvaro Cabrera (EFE)

Situada en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, no llegó a entrar en funcionamiento, pero ha sido uno de los hitos históricos que marcaron la historia de la Serranía de Ronda, y se construyó con el objetivo principal de producir energía hidroeléctrica por la Compañía Sevillana de Electricidad.

La intención era embalsar las aguas del río Gaduares en la época de lluvias y usarlas para la producción de esa energía y el proyecto de las obras fue encargado a la compañía suiza Electrowat.

Obra pionera en Europa

En el momento de su construcción fue una obra de ingeniería civil pionera en Europa al alcanzar la mayor altura en este tipo de presas (83,75 metros) y la construcción se realizó en un tiempo récord (seis meses) con tres turnos de ocho horas de trabajo los siete días de la semana, empleando hasta 725 trabajadores.

Se encuentra al inicio de una pequeña garganta formada por dos macizos de roca caliza denominados Tavizna y Taviznilla, donde el cauce del río se adentra en la denominada Cueva del Hundidero, declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Natural de Andalucía. Todo el complejo pertenece al parque Sierra de Grazalema y, al ser un espacio de alto valor medioambiental protegido, es Zona de Especial Protección para las Aves y Reserva de la Biosfera desde 1977.

Atlas News

Dentro de un proyecto para la puesta en valor de infraestructuras turísticas, en el monumento natural Cueva del Hundidero se realizaron actuaciones para el uso público de esta infraestructura como el acondicionamiento y seguridad de los accesos a la corona de la presa desde los aliviaderos y la vereda de Taviznilla y la reconstrucción de las grapas de escalada del lado cóncavo como 'vía ferrata'.

Bajada del torrente de agua del arroyo de Montejaque a su paso por la zona conocida como Cascajales, entre Benaoján y Estación de Benaoján / Álvaro Cabrera (EFE)

Doble curvatura

Pionera en Europa en este tipo de embalse, su particularidad es que tiene doble curvatura, tanto en el sentido horizontal como en el vertical y semeja la forma de bóveda con la concavidad del lado de aguas arriba del río. Esta forma es la que le permite transmitir la fuerza que produce el empuje del agua hacia las laderas.

La superficie que ocuparía estando completamente llena sería de 200 hectáreas. La precipitación media de lluvias en la zona es de 1.400 litros por metro cuadrado, que hacen que el río pueda suministrar anualmente alrededor de 40 hectómetros cúbicos.

El aliviadero o rebosadero de la presa es de lámina libre, sin capacidad de regulación, y el caudal máximo capaz de desaguar estaba calculado en el proyecto de construcción en 320 metros cúbicos por segundo. No obstante, el aliviadero no llegó a funcionar, puesto que la presa nunca se llenó hasta su nivel.

Vista de la presa y embalse de Montejaque este domingo, 8 de febrero / Álvaro Cabrera (EFE)

Máxima altura en 1941

Las máximas alturas alcanzadas ocurrieron en 1941 y 1947, que fueron de fuertes precipitaciones, en los que el agua llegó a quedarse a sólo 14 y 12 metros de su altura máxima. El proyecto preveía generar energía suficiente para abastecer a una población de más de 50.000 habitantes, pero descubrieron infinidad de grietas en la roca sólida que permitían el filtrado del agua almacenada, la porosidad de la roca está muy distribuida y el relleno por inyección era imposible.

Se probó el relleno con asfalto que se solidifica rápido al entrar en contacto con el agua, lo que evita su arrastre, pero se abandonó el proyecto al no resultar rentable dado su elevado coste, igual que otros posteriores.

Tras el paréntesis por la Guerra Civil, se continuó con el estudio de soluciones y hasta 1947 están registradas anotaciones de datos que pudieran servir para la problemática planteada con el uso del pantano, pero que nunca se llegó a resolver, por lo que la presa nunca llegó a funcionar.