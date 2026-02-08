Jimera de Líbar prohíbe el consumo de agua del grifo por su "turbidez"

Además de los desalojos y el corte de una docena de carreteras, el paso de los temporales en las últimas semanas está provocando también problemas en la red de abastecimiento en la Serranía de Ronda. Además de Cortes, Es el caso del municipio de Jimera de Líbar, que además de haber pasado las últimas horas con un ojo puesto en la crecida del Guadiaro, este sábado tarde su Ayuntamiento informaba que, debido la "turbidez" en el agua de la red de abastecimiento, "queda prohibido el consumo de agua del grifo hasta nueva orden".

Así, en un bando municipal, publicado en las redes sociales del Consistorio, el alcalde ha informado de que el agua no es apta para uso humano, por lo que no debe utilizarse para beber, cocinar, lavar alimentos, ni lavarse los dientes.

De igual modo, precisan que el agua únicamente podrá utilizarse para ducharse y para labores de limpieza general. Por lo tanto, han pedido a la ciudadanía "extremar las precauciones y respetar estas indicaciones por motivos de salud pública", al tiempo que añaden que esta prohibición se mantendrá hasta que se comunique oficialmente su levantamiento.

El río Guadiaro, ayer sábado en Jimera / L.O.

Cabe recordar que este pasado sábado también en Ayuntamiento de Cortes de la Frontera informó de que debido a la turbidez detectada en el agua de la red municipal "queda terminantemente prohibido el consumo de agua del grifo hasta nuevo aviso".

Tras el paso de las borrascas, además, son al menos otros cinco municipios más de la provincia de Málaga los que han tenido incidencias con la red de agua potable: Cortes de la Frontera, Igualeja, Serrato, Benaoján, Cartajima; así como algunas pedanías de Benalauría.