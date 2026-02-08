'El libro de tu vida' une a jóvenes y mayores en Antequera

A veces, la literatura no está en los estantes de una biblioteca, sino en la mirada de quien tiene décadas de historias que contar y nadie que las escuche. Bajo esta premisa, el alumnado de 3º y 4º de ESO del colegio La Salle Virlecha ha protagonizado una de las iniciativas educativas más conmovedoras del curso en Antequera. Lo que comenzó como una actividad académica para fomentar la lectura y la escritura, ha terminado convirtiéndose en un salvavidas emocional para decenas de mayores de las residencias San Juan de Dios y Conde de Pinofiel.

La iniciativa, titulada ‘El libro de tu vida’, buscaba demostrar a los estudiantes que «las buenas historias están más allá de la biblioteca». El resultado ha sido la publicación de dos volúmenes editados de forma altruista por la editorial ExLibric, que ha permitido que los mayores puedan tener ese trocito de su vida en forma de papel.

«El alumnado ha devuelto a los mayores la ilusión. Ver sus caras de orgullo mientras los chicos les leían sus propias historias ha sido el mayor logro del proyecto», destaca la coordinadora de la iniciativa y profesora del centro educativo, Raquel Colina, quién explica que, aunque al principio había nervios y timidez, la implicación de los alumnos fue creciendo al descubrir las historias de los ancianos.

«En cuanto vieron la ilusión de los mayores y lo interesantes que eran sus vivencias, los chicos disfrutaron muchísimo». Más allá de la gramática o la redacción, el proyecto ha servido para trabajar competencias ciudadanas y derribar estereotipos sobre la tercera edad. Los estudiantes escucharon relatos de superación y trabajo duro, aprendiendo a valorar el presente a través de los ojos de quienes construyeron el pasado.

Del trabajo de clase al compromiso social

El impacto de ‘El libro de tu vida’ ha trascendido lo académico. La conexión que los estudiantes y los mayores tuvieron durante las entrevistas fue tan fuerte que, al finalizar el proyecto, surgió de manera espontánea un grupo de voluntariado.

«No esperábamos que el vínculo continuara, pero muchos alumnos pidieron seguir yendo a la residencia fuera del horario escolar. Es un orgullo para el colegio ver esa implicación».

Actualmente, estos estudiantes continúan visitando a los residentes en su tiempo libre, prolongando la relación que nació entre apuntes y grabadoras. Desde La Salle Virlecha valoran esta experiencia como un éxito educativo rotundo, reafirmando su apuesta por un modelo de enseñanza que conecta al alumnado con la realidad de su entorno.

«Siempre he dicho que tenemos suerte de tener esta profesión tan bonita pero experiencias como esta te hacen sentir realmente afortunada», comparte con orgullo la mente de este proyecto, Raquel, quién agradece a todos aquellos que han estado implicados en el mismo, entre ellos la editorial Exlibric, la AMPA de La Salle, los cuidadores de las residencias y, por supuesto, los mayores y el alumnado.